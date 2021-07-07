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Дайджест > Антон Дробович: Деятельность армянской общины в Украине закладывает прочные основы общего будущего

Антон Дробович: Деятельность армянской общины в Украине закладывает прочные основы общего будущего

Автор: AnalitikaUA.net
07.07.21 14:36
128
Антон Дробович: Деятельность армянской общины в Украине закладывает прочные основы общего будущего

Союз армян Украины продолжает получать поздравления в связи с 20-летием организации. Свои поздравления армянам Украины направил Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Как сообщает AnalitikaUA.net в поздравлении сказано:

«Дорогие друзья!

Украинский институт национальной памяти поздравляет Союз армян Украины с 20-летним юбилеем!

В течение всех этих лет ваша организация сохраняла и умножала наследство армян Украины, способствовала налаживанию межкультурного диалога и взаимопониманию.

Своими действиями вы проявляете патриотизм не только к своей исторической Родине — Армении, но и к Украине.

История и деятельность армянской общины в Украине сегодня является частью большого исторического наследия украинского народа и закладывает прочные основы для нашего общего будущего.

Спасибо за конструктив и плодотворное сотрудничество и желаем успехов в вашей важной миссии.

Примите заверения в нашем глубоком уважении и пожелания процветания всем членам союза!».

Как известно, развитие диаспоры, восстановление и сохранение историко-культурных ценностей, содействие эффективной интеграции армян в украинское общество, реализация программ по сохранению языка и культурных традиций, строительство новых церквей — основные задачи деятельности Союза армян Украины.

Также, организация уделяет особое внимание спорту, и поддержке армянских спортсменов Украины, открываются спортивные секции. Также, на разных спортивных мероприятиях вручаются призы председателя Союза армян Украины, Вилена Шатворяна. В спортивной школе Союза армян Украины тренируются дети разных национальностей.

Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. В Брюсселе действует представительство Союза армян Украины.

Учредительная конференция Союза армян Украины (САУ) состоялась 1 июля 2001 года в Харькове. Председателями Союза армян Украины в разные периоды были — Ашот Аванесян, Нвер Мхитарян, Айк Памбухчян. Ныне (с ноября 2011 года), Союзом армян Украины руководит Вилен Шатворян.

Тэги: Украина, общество, Армения, юбилей, Вилен Шатворян, поздравление, Союз армян Украины, Антон Дробович

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