Украсть у «каждого акционера» «ПриватБанка» путем мошенничества в ИТ-тендерах

Махинации с занижением качества продукта приносят мошенникам немалые выгоды. Эту схему использует и руководство «ПриватБанка» при проведении тендеров, тем самым обворовывая каждого украинца. Когда же будут наказаны виновные?

Приняв позу победителя, «ПриватБанк» гордо заявляет, что «каждый второй украинец – клиент «ПриватБанка», каждый первый – его акционер». Однако этот лозунг все больше напоминает простое бахвальство, так как ни по оценкам аналитиков, ни в народных рейтингах банк не занимает первые места по надежности и доверию. Качество услуг падает, как и способность быстро решать проблемы клиентов. В немалой мере это происходит по вине мошенничества служб банка, которые покрывает руководство и Наблюдательный совет.

Вот один из примеров, когда махинации с целью личной наживы происходят в структуре тендеров по закупкам ИТ-продуктов. Осенью 2020 года банком проводился тендер на закупку «Массивы под базы данных»: Тендер ID: PB-2020-10-01-3023924 https://zakupivli24.pb.ua/commercial/tender/PB-2020-10-01-3023924#/info. Закупаемый ИТ-продукт необходим, чтобы быстро и качественно обрабатывать данные, тем самым обеспечивая качество работы сотрудников банка и, в конечном счете, качество услуг для клиентов. Важнейшим условием такого качества является производительность всего оборудования СХД. Поэтому составляется техническое задание для участников тендера, и этому техзаданию должны соответствовать спецификации закупаемого оборудования. Проще говоря, если вы приобретаете автомобиль Maybach, то, разумеется, рассчитываете, что и начинка будет оригинальной. Самая популярная схема кидалова на дорогих продуктах – это замена оригинальных деталей дешевыми. Да, выглядит как Maybach, но, по сути – говоря литературно, экскременты, прикрытые «розовой бумажкой».

Вот эту схему и применили мошенники, участвующие в миллионных закупках: понизили производительность системы, повысив свой незаконный доход. В результате сговора между ИТ-службой «ПриватБанка» в лице Сергея Качанова, которого покрывает его руководитель Марюс Качмарек, поставщиком «ИТ-Девелопмент» в лице Александра Кайлюка и представителем производителя Sophela в лице Вадима Яловецкого и Олега Залесного, по результатам указанной процедуры закупки в список выбранных спецификаций была добавлена система на базе HPE Primera A650-4N, которая не удовлетворяет требованиям заявленного технического задания. А именно: согласно данным официальной программы HPE, которая просчитывает мощность системы, внесенная в спецификацию система способна обеспечить производительность лишь 149 415 IOPS,

PERFORMANCE

Determining the needs of a business application can be a daunting process. Different applications (and even different deployments of the same application) can vary significantly in terms of the demands they place on their underlying hardware. The below performance figures are provided for information purposes.

Use the HPE Infosight platform to characterize real-world application needs at very fine granularity.

HPE Primera A650-4N performance overview.

SSD Workloads

в то время как по техническому заданию требовалась производительность каждой СХД на уровне 213 000 IOPS (- total IOPs 213K).

Таким образом, изменение в спецификации – это снижение производительности более чем на 30 % от той, которая требовалась по техническому заданию!

Между прочим, несколько лет назад компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) закрыла свое представительство в Украине по причине нетерпимости к коррупции. Однако это не избавило продукты компании от коррупционных схем, так как их теперь в стране представляет прибалтийская компания-прокладка Sophela. Эта компания и была создана с целью проведения сомнительных операций.

Как и в примере с автомобилем, замена оборудования с низким уровнем производительности не сможет обеспечить надлежащую скорость и качество работы ИТ-системы. Но кого ж это волнует, когда речь идет о неплохом денежном куске, который можно так легко откусить от госзакупок, тем более что все махинации покрываются руководством банка. О размере куска можно судить даже по одному договору, который был заключен «ПриватБанком» с компанией «ИТ-Девелопмент». Согласно отчету о подписании договора на закупку товаров общая сумма договора составила почти 32,5 миллионов гривен.

Если такое хорошо отлаженное мошенничество процветает в «ПриватБанке», то как плоды дел его не замечают члены правления, Наблюдательного совета и коллектива? А вы посмотрите повнимательнее на руководящий состав, список которого спрятался в конце страницы:

https://privatbank.ua/ru/about/management/corp. Большинство в этом списке – иностранцы, которым и дела нет до «каждого акционера» банка. Но при этом зарплату им обеспечивает каждый клиент банка, то есть – мы. И что мы оплачиваем, кого обеспечиваем? Надеемся, что такое обворовывание будет прекращено правоохранительными органами, в руках которых законы о противодействии и наказании за коррупцию и мошенничество.