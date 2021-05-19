Три министра на выход. Кто может занять их кресла?

Сегодня, 18 мая, на внеочередном заседании Верховной рады Украины народные депутаты отправили в отставку министра здравоохранения, министра развития экономики и министра инфраструктуры.

Назначение новых руководителей министерств может состояться уже в этот четверг. В «Слуге народа» называют кандидатами на освободившиеся должности Виктора Ляшко, Алексея Любченко и Александра Кубракова.

Более подробно об изменениях в составе Кабмина — далее в материале.

Верховная рада уволила трех министров

Рассмотрение вопроса об увольнении Петрашко, Криклия и Степанова было вынесено на внеочередное заседание парламента 18 мая. Большинством голосов депутаты поддержали отставку министров.

За увольнение министра здравоохранения Максима Степанова проголосовало 292 нардепа. Отставку министра развития экономики Игоря Петрашко поддержало 280 парламентариев. Уход с должности главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия поддержало 284 народных депутата.

Петрашко и Криклий подали заявления по собственному желанию

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об увольнении по собственному желанию в пятницу, 14 мая. Как стало известно, об этом их попросил лично президент Владимир Зеленский.

Причиной отставки руководителей ведомств стало большое количество вопросов к их работе и у главы государства, и у главы Кабмина. Об этом рассказали во фракции «Слуга народа».

Глава Кабмина внес в ВР представление об отставке Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов также присутствовал на встрече с президентом Зеленским 14 мая вместе с Владиславом Криклием и Игорем Петрашко, однако он не написал заявления об отставке.

В тот же день в парламент поступило представление от премьера Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения. Глава Кабмина воспользовался предусмотренной законодательством возможностью самому предложить Раде рассмотреть отставку главы Минздрава.

Кто заменит Степанова, Петрашко и Криклия

17 мая состоялось заседание фракции «Слуга народа», во время которого нардепы предварительно одобрили кандидатуры на освободившиеся кресла в правительстве.

Депутаты единогласно поддержали назначение нынешнего главы «Укравтодора» Александра Кубракова на пост министра инфраструктуры.

Министерство развития экономики вероятно возглавит руководитель Налоговой службы Алексей Любченко. При этом Любченко предлагают назначить на позицию министра экономики — первого вице-премьер-министра, чего раньше не было в правительстве Дениса Шмыгаля.

По отставке Максима Степанова нардепы не пришли к согласию на заседании фракции и решили вынести этот вопрос непосредственно на голосование в Раде 18 мая. Однако главным кандидатом на пост главы Минздрава в СН называют главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Виктор Ляшко может возглавить Минздрав

На данный момент Виктор Ляшко занимает должность главного врача Санитарно-эпидемиологической службы Украины, а также является заместителем главы Министерства здравоохранения. Работает на этой должности с февраля 2020 года.

Ранее — первый заместитель генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ. В качестве консультанта участвовал в проекте USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии», руководил общественной организацией «Инфекционный контроль», возглавлял лабораторный центр Госсанэпидслужбы Киевской области.

Что известно об Александре Кубракове

С ноября 2019 года Кубраков возглавляет государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор». Участвовал в выборах в Верховную раду IX созыва, прошел в парламент по списку «Слуги народа». Спустя 4 месяца работы сложил депутатские полномочия, в связи с назначением в «Укравтодор».

Ранее Александр Кубраков занимался бизнесом, соучредитель ООО «Мисто для людей». Является экспертом в сфере телеком и информационных технологий, был советником киевского мэра Виталия Кличко. Руководил направлением IT в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Что известно об Алексее Любченко

С 29 апреля 2020 года Алексей Любченко — глава Государственной налоговой службы Украины. В прошлом работал на руководящих должностях в налоговых администрациях Черкасской, Кировоградской областей, был заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 гг — заместитель главы Налоговой администрации Украины. В 2014-2015 гг — советник руководителя Государственной фискальной службы.

С 2015 года на протяжении 5 лет Алексей Любченко занимал пост вице-президента ПАО «Украгрохимхолдинг» (корпорация включает предприятия по производству минеральных удобрений, выращивание сельхозкультур).

Голосование за назначение новых министров может состояться во время следующего внеочередного заседания парламента 20 мая.

По материалам «РБК Украина»