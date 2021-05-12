Вопиющий непрофессионализм: Генпрокуратура и СБУ построили обвинения против Медведчука, руководствуясь неподтвержденными данными

Судя по всему, Зеленскому настолько не терпится расправиться с Медведчуком, которого он, по-видимому, считает своим главным и наиболее опасным политическим оппонентом, что президент вынуждает силовиков строить обвинения на непроверенных и неподтвержденных данных. Это касается компании «Новые проекты», о деятельности которой вчера на брифинге рассказывали Венедиктова и Баканов. Напомню, у «Новых проектов» есть лицензия на разработку месторождения «Глубокая» на шельфе Черного моря. Но, по словам силовиков, эта компания наносит некий экономический ущерб нашей экономике и якобы имеет отношение к Виктору Медведчуку.

Однако я бы посоветовал Венедиктовой и Баканову тщательнее проверять информацию перед ее обнародованием, чтобы в будущем не выглядеть глупо. Ведь все доказательства, которые были представлены на брифинге, не выдерживают ни малейшей критики. По достоверным данным, компания «Новые проекты» не только не ведет разработку или добычу, но пока не приступала даже к георазведке этого месторождения. Более того, ни Медведчук, ни кто-либо из его окружения вообще не имеют отношения к «Новым проектам».

Получается, никакой угрозы или ущерба для украинской экономики ни Виктор Медведчук, ни эта компания не несут? Тогда о каком подозрении может идти речь?

Здесь напрашивается простой вывод: все эти «показательные выступления» нацелены на одно — отвлечь внимание избирателей от бесконечных провалов власти, среди которых не только провал вакцинации, отсутствие мира, драконовские тарифы, но и наиболее болезненная для Зеленского проблема, возникшая после незаконного закрытия «112 Украина», NEWSONE і ZiK. Вспомните, для закрытия каналов у президента не было никаких оснований, доказательств их вины никто не предоставил до сих пор, а в результате шквала критики в Украине и за рубежом украинская власть получила крайне сильный удар по своей и так уже запятнанной репутации. Вот и получается, что Зеленскому теперь не остается ничего, кроме как выдумывать, подтасовывать факты и перевирать всё, что только можно.