Страшная правда: США от российских санкций пострадают гораздо больше чем, РФ от американских

От редакции. Интересное мнение бывшего российского чиновника, а ныне оппозиционера Альфреда Коха о потенциале санкций России против США. Текст взят с его страницы в ФБ.

Как может ответить Кремль? Ну, первое что приходит в голову: национализация иностранных долей в Сахалине-1 и Сахалине-2. А там ExxonMobil и Shell. Да ещё Mitsui и Mitsubishi.

Ещё можно запретить американские сигареты, кока-колу с пепси-колой. Джонсон и Джонсон... Есть где фантазии разгуляться. Заводы национализировать и продать с молотка... Там, как я понимаю, «Вимм билль данн» — это же Pepsi Co?

Покупка американскими финансистами российских государственных долговых бумаг — это вершина айсберга. Проникновение американского бизнеса в Россию зашло слишком далеко, чтобы вводить зубодробительные санкции не рискуя получить серьезный ответ от Кремля.

Это только кажется, что если между странами взаимная торговля маргинальна, то и риски потерь от ответных санкций — невелики. На самом деле, в российско-американских отношениях — все наоборот. Россия почти не инвестирует в США, а США уже имеют огромные инвестиции в Россию.

Я уже упоминал про Сахалин-1 и Сахалин-2. Плюсуем к этому инвестиции ВР в Роснефть и самостоятельно. А ведь ВР на треть — американская компания (после слияния с Амоко).

Опять же Кока-кола и Пепси-кола. Макдональдс, Джонсон и Джонсон, Пивные компании, Пицца-хат, И все сетевые компании по еде. Рэдиссон, Хилтон, Холидей Инн и пр. Форд, Опель (Дженерал Моторс), Крайслер и тысячи других брендов и фирм, которые уже построили производства в России.

А помимо этого: смарфоны и компьютеры Apple, IBM, софт от всех американских компаний начиная с Microsoft. Социальные сети и приложения. Компьютерные игры, кино, музыка и т.д.

Россия — шестая экономика мира. Примерно равная Германии. Пусть покупательная способность населения ниже немецкой, но зато его почти в два раза больше! США не готовы потерять этот рынок! Зато Россия почти ничего не теряет, если начнется тотальное противостояние: её инвестиции в Америку — маргинальны.

А золотовалютные резервы (ЗВР) России, номинированные в долларах защищены суверенным иммунитетом, т.е. огромным количеством международных многосторонних соглашений. Так же как и имущество посольств. Им ничего не грозит. Тем более ЗВР, номинированные в долларах постоянно сокращаются и ЦБ России уже несколько лет перекладывается в золото и юань.

Так что не ждите от Байдена каких-то жестких санкций. Россия — это не Иран, где почти нет американского капитала. Россия слишком сильно интегрирована в мировой рынок, чтобы Америка могла позволить себе какие-то жесткие санкции против нее и при этом самой не понести чувствительных потерь.

И Кремль это хорошо понимает. И поэтому ведет себя так нагло. Я пишу про это просто чтобы вы понимали: речь идет не только о том, что Байден слабак (это само собой). Речь еще идет и о том, что у Кремля есть очень серьезные рычаги для ответных мер. И он их пока еще не применил даже на 1%.

И это, в свою очередь, хорошо понимают в Вашингтоне.

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