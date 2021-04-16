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Дайджест > Масонство, ритуальное пролитие крови и Брат-Хирург

Масонство, ритуальное пролитие крови и Брат-Хирург

Александр Панько
16.04.21 09:10
443
Масонство, ритуальное пролитие крови и Брат-Хирург

От редакции. На сайте российской масонской ложи размещена «работа» масона Р.И., посвященная теме ритуального пролития крови. Приводим ее текст полностью:

Символизм ритуального пролития крови при посвящении в 1-й градус Братства Вольных Каменщиков

Зодческая работа брата Р.И. в градусе Ученика

Обдумывая тему этой зодческой работы, я вспомнил о том, сколь много домыслов и всяких небылиц существует в умах профанов относительно масонства. Некоторые из них просто абсурдны. Например, о том, что в ложах масоны занимаются «жертвоприношением». В разыгравшемся воображении профанов возникают картины «жертвенника перед алтарем», на котором братья приносят «кровавую дань дьяволу».

Такой слух, очевидно, породил один из элементов посвящения в первый градус — имитация пролития крови. Этому моменту я и хотел бы посвятить свою зодческую. Откуда взялся в ритуале этот элемент? Откуда его корни, и какой смысл он в себе несет? Являясь по своей основной специальности хирургом, я тем более не мог обойти данную тему стороной. Она близка мне еще и потому, что в данном фрагменте ритуала упоминается странная, на первый взгляд, фигура «Брата-Хирурга». Причем тут «хирург», и почему именно кровь является значимым элементом в нашем ритуале?

ритуальное пролитие крови в масонстве

Если взглянуть на это глубже, то мы увидим, что кровь во все времена считалась наиболее священной материальной частью тела человека и других живых существ. Она имеет божественное происхождение. С ней связаны все функции в организме, поддерживающие жизнь. Она являются связующим элементом между органами и тканями. В древние времена считалось, что человеческую кровь можно проливать только в трех случаях: в ответ на пролитие крови; ради спасения жизни; ради придания особого, сакрального значения какому-нибудь событию (в этом случае можно проливать только собственную кровь). Только в этих случаях пролитие крови не является преступлением.

Кровь действительно представляет собой важный элемент практически всех религий. Особенно хорошо это прослеживается в ритуалах христианства, иудаизма, индейцев-ацтеков и майя. Во всех культурах, кроме современной западной, кровь воспринимается не как простой набор клеток, находящихся в жидкой среде (плазме), но как часть сложной системы, связанной с движением в организме различных энергий (например, Ци у китайцев), как вместилище части души и тому подобное. Это представление является общим для всех культур и народов. Такой взгляд на кровь есть осмысление многотысячелетнего опыта предков. Соответственно, различные ритуальные практики, в той или иной степени, всегда отражали данное представление.

В связи с этим предлагаю любезным Братьям вспомнить один из элементов ритуала первого градуса, после принесения кандидатом торжественной клятвы. [...]

Кандидату, чьи глаза все еще завязаны, а левая рука обнажена, велят сжимать и разжимать кулак. В это время он чувствует на своем предплечье прикосновение холодного клинка, что вызывает дрожь во всем теле и ощущение того, что вены на его руке вот-вот будут перерезаны. [...]

Нужно отметить, что в старину данный элемент ритуала осуществлялся несколько иначе. Например, А.П. Степанов, посвященный в масоны 1815 году, вспоминал следующее: «Я преклонил колено. Великий Мастер взял циркуль, наставил на обнаженную грудь и ударил молотком три раза. Я увидел, что из-под груди моей отнесли чащу, орошенную кровью» [7; С. 224-225].

Принятый в ложу в 1817 году Лука Симанский оставил аналогичные воспоминания: «Направив циркуль на грудь посвящаемого, Великий Мастер трижды ударяет белым молотком по циркулю, громко произнося предписываемую ритуалом формулу посвящения в ученики; в подставленную чашу, наполненную красной влагой — как символ крови ранее принятых братьев — из уязвленной груди капает капелька крови» [5; С. 278]. В одном из песнопений русских Вольных Каменщиков XVIII века есть слова, связанные с этим старинным масонским обрядом:

«Блаженство высшее вкушаем.

Для верности свою мы кровь

Со кровью Братиев мешаем,

Храним честь, Братство и любовь» [4; С. 124].

Известный дореволюционный историк русского масонства Тира Оттовна Соколовская пишет, что ритуальное пролитие крови было в XIX веке неотъемлемым элементом церемониала посвящения нового брата в масонскую ложу: «Великий Мастер приставляет к левой груди новопринимаемого циркуль и тремя ударами молотка по этому циркулю принимает его в братство» [6; С. 358]. Из воспоминаний Степанова и Симанского непонятен сам механизм осуществления данной части посвятительного ритуала. Действительно ли при принятии кандидата совершалось незначительное, но важное с символической точки зрения кровопролитие, или же оно каким-то образом имитировалось для создания одной лишь видимости? Тира Соколовская дает в связи с этим необходимое пояснение: «Часто, желая произвести впечатление, удары наносились столь сильно, что вытекала кровь в подставленную хрустальную чашу, наполовину наполненную красной влагой, представлявшей кровь ранее принятых братьев. Иногда же это искусно симулировалось: на грудь капали какую-нибудь красную жидкость, а принимаемый, находясь в приподнятом настроении, не замечал этой симуляции, о которой, однако, записано в некоторых ритуалах» [6; С. 358].

В данном случае имеет место имитация ритуального пролития крови, которое с глубокой древности практиковалось во многих древних культах для установления братских отношений между мужчинами, не состоящими в кровном родстве по рождению.

В древних ритуалах побратимства (куначества), которые до сих пор распространены на Северном Кавказе, ритуальное смешение крови призвано установить символическое «кровное родство» между побратимами. Вот наиболее распространенный церемониал кавказского побратимства: «В напиток, налитый в чашу, друзья путем надреза на пальцах капали кровь, которая смешивалась. Затем напиток выпивался обоими друзьями. Такой прием — смешение их крови — придавал им силу братских отношений» [3]. Существует и другой обычай: друзья, желающие стать «названными братьями», совершают рукопожатие ладонями, надрезанными до крови. Кровь их при этом тоже смешивается. В разных вариациях установление «кровного побратимства» осуществляется на Кавказе и в наши дни.

Заметим, что, согласно воспоминаниям Луки Симанского, принятие нового масона в Братство некогда сопровождалось символическим «примешиванием» капли его крови в чашу с «кровью ранее принятых братьев». Очевидно, корни этого масонского ритуала восходят к общекультурному церемониалу «побратимства», известному еще скифам. Античный историк Геродот сообщает: «Союзный клятвенный договор заключают скифы следующим образом. В большую глиняную чашу наливают вино и смешивают его с кровью заключающих договор, уколов им тело шилом или слегка надрезав ножом, а в ту чашу погружают меч, стрелы, бердыш и дротик, после чего произносят многие заклятия; и за сим ту чашу выпивают как заключающие договор, так и достойнейшие из их сопроводителей» [2; С. 25-164].

Как и масонская клятва, обет «кровного побратимства» накладывал серьезные моральные обязательства по отношению к своему «названному брату». Высокие нравственные идеалы такого «побратимства» отражены как в античной литературе («Токсарид, или Дружба» Лукиана), так и в целом ряде кавказских легенд более позднего времени.

В масонской инициации первого градуса сохранилась идея ритуального пролития крови, не связанного с умерщвлением жертвы. Выражается она в словах Досточтимого Мастера, обращенных к «виртуальному» Брату-Хирургу: «исполни твой долг. Однако соразмерь его с силами испытуемого. Ложа вверяет его твоим мудрости и благоразумию». Это древний общекультурный церемониал, присутствующий не только в обрядах «побратимства», но и в иных инициатических ритуалах.

Так, например, у индейцев майя существовал обряд, во время которого кровь из ритуальных надрезов на теле монарха возжигалась в жертвенном пламени, и этим устанавливалась сакральная связь правителя с народом майя, а через него — и связь народа с богами. Духовное единение христиан внутри их общины и установление ее связи с Богом тоже достигается посредством общего причастия из чаши с вином, символизирующим кровь Иисуса Христа. Вообще же, практически во всех религиях кровь символизирует силу и жизненную энергию, а потому является не только их материальным воплощением, но и мощным средством установления нерушимого единства между людьми и прочной связи людей с высшими силами. Клятва на крови самая крепкая...

Хотелось бы обратить внимание Братьев и на должность Хирурга Ложи, упоминаемую в ритуале посвящения первого градуса. В действительности этой должности, как известно, не существует. Когда Досточтимый Мастер призывает виртуального Брата-Хирурга «исполнить свой долг», холодный клинок к предплечью посвящаемого прикладывает никто иной, как Брат-Эксперт. Это призвано создать в воображении кандидата иллюзию присутствия в ложе некоего «Хирурга», которого на самом деле нет.

Из документального фильма «Тайны пирамид», созданного National Geographic, можно узнать, что на строительных площадках Древнего Египта в структуре рабочих бригад «оперативных каменщиков» того времени действительно на постоянной основе работали высококвалифицированные хирурги. Они оказывали медицинскую помощь рабочим, пострадавшим от несчастных случаев, очевидно, частых и неизбежных в столь масштабном строительстве, как, например, возведение пирамиды. На это указывают обнаруженные археологами останки древнеегипетских строителей, перенесших сложные хирургические операции прямо на строительной площадке.

Есть ли какие-либо сведения о том, что такие «штатные хирурги» существовали в составе строительных гильдий средневековья, непосредственно предшествовавших масонству? Если верить Рене Генону, в средневековом оперативном масонстве «для каждой ложи в любом случае было обязательным наличие, по крайней мере, священнослужителя и врача» [1; С. 160]. Поскольку в эту эпоху врачи не имели узкой специализации, хирургические манипуляции мог осуществлять любой квалифицированный врач. Поэтому слова «врач» и «хирург» в контексте средневекового времени были синонимами. Мы не знаем доподлинно, связано ли упоминание Брата-Хирурга в ритуале масонского посвящения с воспоминанием о реальном существовании такой должности у оперативных каменщиков.

Что же означает наличие этой «виртуальной должности» в нашем посвятительном ритуале? Само слово «хирург» переводится как «рукодействие». Греческое слово «cheirurgia» происходит от слов «cheir» — «рука» и «ergon» — «работа, действие». Отметим как важное обстоятельство, что в процессе посвящения «работать рукой» (сжимать и разжимать кисть) приходится самому посвящаемому. Поэтому в итоге он сам же и оказывается тем «хирургом» («действующим рукой»), который олицетворяет смертельную опасность в ходе инициации. Действительно, нет ничего опаснее для человека, чем он сам, и наиболее серьезным испытанием при посвящении является его собственное разыгравшееся воображение.

Инсценировка ритуального пролития крови при посвящении в первый градус родственно многим религиозным традициям древности. С одной стороны, она преследует цель окончательно удостовериться в твердости намерения кандидата, а с другой — символизирует установление «кровных» братских уз посвящаемого с Вольными Каменщиками.

В это самое мгновение кандидат впервые по-настоящему ощущает «родственную» заботу о своем благополучии со стороны новообретенных Братьев, которые хором просят для него милосердия. Для кандидата данный момент является сильным эмоциональным переживанием, психологически знаменующим собой его окончательное приобщение к Братству.

Первоисточник — сайт Ложи «Северное сияние»

 

Тэги: масонство, кровь

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