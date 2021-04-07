Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > В Украине идет зачистка информационного поля, — Юсин

В Украине идет зачистка информационного поля, — Юсин

Автор: Максим Юсин, «Первый независимый»
07.04.21 12:03
526
В Украине идет зачистка информационного поля, — Юсин

США попросили у Кремля объяснений из-за сообщений о передвижении российских войск на границе с Украиной. В американском Госдепартаменте заявили, что они вместе с союзниками по НАТО обеспокоены ростом напряженности и нарушениями режима прекращения огня в регионе. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что США расценивают действия России как эскалацию. СМИ сообщают об обострении ситуации в Донбассе уже несколько недель. В Киеве заявляют, что российские власти стягивают войска к границе с Украиной и в Крым. В Кремле, в свою очередь, говорят, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению и ни для кого не представляет угрозы. На этом фоне обозреватель «Ъ» Максим Юсин обратил внимание на то, как по мере обострения ситуации в Донбассе и вокруг него власти Украины зачищают информационное поле.

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая выступила с очень показательной инициативой, помогающей понять, в какую сторону развивается политическая ситуация в стране. Госпожа Безуглая, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложила «сознательным гражданам» присылать на ее электронную почту ссылки на сюжеты телеканала «Наш», в которых, по их мнению, ведущие или гости допускают непатриотические высказывания, играя тем самым на руку российской пропаганде. Депутат подробно объясняет бдительным патриотам, как именно следует правильно оформлять присылаемые на ее имя сообщения — что указывать в графе «тема» и как, облегчая ее работу, кратко обосновать, что именно в сюжете телеканала вызвало возмущение.

Марьяна Безуглая — не просто один из депутатов от партии Владимира Зеленского, она публичное лицо «Слуг народа», именно эта дама представляет позицию властей в политических программах украинского телевидения. В том числе и на том самом канале «Наш», против которого она сегодня объявила «крестовый поход». Назовем вещи своими именами: депутат Безуглая фактически предлагает соотечественникам выступить в жанре политического доноса, выражая готовность эти «сигналы от общественности» обрабатывать и направлять в соответствующие органы, ожидая соответствующих решений.

Тенденция ясна: она наметилась еще два месяца назад, когда Совет национальной безопасности и обороны запретил три телеканала, которые ассоциировались с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком — 112, NewsOne и ZIK. Это был первый шаг на пути зачистки информационного поля, так как именно в эфире этих каналов чаще всего звучала критика политики властей, особенно в языковой сфере и в отношении Донбасса.

Эти меры, однако, показались недостаточными активистам из так называемого патриотического лагеря. И эти активисты провели несколько митингов у офиса еще одного телеканала, «Наш», обвиняя его журналистов в работе на российскую пропаганду и чуть ли не в государственной измене. Впрочем, с Медведчуком, против которого власти ввели адресные санкции, телеканал «Наш» ничто не связывает, поэтому найти повод для его закрытия оказалось сложнее.

И вот тут на сцену и вышла депутат Безуглая, предложив собирать на журналистов компромат. Дальнейший сценарий легко предугадать: на основании обращений возмущенных активистов надзорный орган, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, выносит телеканалу предупреждение — одно, второе, а затем и отзывает лицензию.

И тем самым решаются сразу несколько задач. Президент Зеленский и его команда избавляются от не совсем лояльного им СМИ. Русскоязычное население восточных и южных областей, склонное голосовать за оппозиционные партии, лишается еще одного канала информации, что делает его менее организованным и более пассивным. Наконец, по мере того, как обостряется обстановка в Донбассе и вокруг него, информационное поле зачищается от тех журналистов и экспертов, которые могли скептически воспринимать официальную точку зрения на те или иные события. Например, не принимать на веру утверждения, что единственная причина эскалации — «агрессивная политика» Москвы, а украинские войска лишь отвечают на провокации и никогда не ведут огонь по жилым кварталам.

В общем, в воюющей стране (а именно этот термин в последнее время используют президент Зеленский и его команда) постепенно вводится цензура военного времени. И допускаться будет, видимо, только официальная трактовка событий.

И только однозначное, черно-белое освещение всего, что связано с Россией и с Донбассом. Со свободой слова все это имеет мало общего. Но кто подвергнет за это критике молодого украинского президента, противостоящего «российской агрессии»? Уж точно не послы «большой семерки», взявшие за правило выступать с совместными заявлениями по любому мало-мальски значимому вопросу украинской политики. Но только не на тему свободы СМИ. Да и на практику политических доносов, которую вводит депутат Рады Марьяна Безуглая, западные дипломаты едва ли обратят свое внимание.

Тэги:

Комментарии

Статьи

06.04.21 09:38

Исповедь политического инсайдера

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.04.21 09:06

«Александрия» – «Динамо»: концовка решает всё!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Юго-восток Украины ждет политическая перезагрузка
07.04.21 13:38

Юго-восток Украины ждет политическая перезагрузка

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.04.21 13:41

Для почти сотни «слуг народа» эпоха бедности закончилась, несмотря на коронавирус
07.04.21 13:24

Странная ночная вспышка озадачила киргизов
07.04.21 13:02

Ученые спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в Украине на ближайшие пару недель
07.04.21 12:51

Антимонопольный комитет заинтересовался киевскими таксистами
07.04.21 12:39

В Херсоне УПЦ проводит конкурс в поддержку семейных ценностей
07.04.21 12:29

Стало известно, сколько денег хочет получить Украина от МВФ
07.04.21 12:21

Харви Вайнштейн перестал быть рыцарем
07.04.21 12:18

Электричка Днепр – Кривой Рог протаранила машину полиции
07.04.21 12:15

Митрополит Антоний рассказал, какой главный дар от Бога есть у человека
07.04.21 11:56

Первый в истории марсианский летательный аппарат прошел важное испытание
07.04.21 11:28

$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
07.04.21 10:43

Стало известно, когда в Украине появится американская вакцина от коронавируса
07.04.21 08:41

COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей
06.04.21 20:56

Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки
06.04.21 19:00

Главные новости за 6 апреля 2021 года
06.04.21 17:06

Новый рейтинг Forbes: стало известно, для кого закончилась эпоха бедности в Украине
06.04.21 15:54

Стало известно, когда украинцы, пострадавшие от локдауна, смогут претендовать на помощь от государства
06.04.21 15:31

НАБУ задержало брата одиозного судьи Вовка при получении крупной взятки, – СМИ
06.04.21 10:23

Стало известно, сколько еще Украину будет лихорадить от коронавируса
06.04.21 08:52

Коронавирус в Украине снова убил более четырех сотен людей
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
03.04.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
03.04.21 15:10

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
03.04.21 14:50

Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
03.04.21 14:25

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
06.04.21 00:01

В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное
04.04.21 12:15

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
Фото и Видео
Странная ночная вспышка озадачила киргизов
Странная ночная вспышка озадачила киргизов
Странная ночная вспышка озадачила киргизов
Странная ночная вспышка озадачила киргизов
Электричка Днепр – Кривой Рог протаранила машину полиции
Электричка Днепр – Кривой Рог протаранила машину полиции
$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
Киевляне вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить заветный пропуск на проезд
Киевляне вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить заветный пропуск на проезд
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев
Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев
Появилось видео необычного ДТП в России
Появилось видео необычного ДТП в России
Опубликовано видео убийства в селе под Киевом
Опубликовано видео убийства в селе под Киевом
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.