Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

Автор: «Капитал»
28.03.21 19:36
322
В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

В четверг, 25 марта, сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в штаб-квартире «Оппозиционной платформы — За жизнь». Как известно, кадровый и организационный костяк «Оппоплатформы» — это в том числе и Движение «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Формальный повод заключается в том, что сторонники движения «Украинский выбор» «подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов» в Крыму и Севастополе.

На самом деле эта информация элементарно проверяется. По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком «Украинского выбора» принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму.

В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму, и Информация о том, какие политические партии и общественные организации Украины имеют ячейки в Крыму, находится в открытом доступе, в частности в реестре юридических лиц.

Итак, в Крыму находится республиканская партийная организация «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Она зарегистрирована по адресу Симферополь, ул. Козлова, 45. Желающие отстаивать идеи украинского национализма (в его галичанской версии) могут обратиться в Ялтинскую городскую организацию ВО «Свобода» Олега Тягныбока. Также в Крыму присутствуют Крымская региональная организация Партии вольных демократов. Есть даже Крымское обособленное подразделение грантовой «Гражданской сети «Опора» и первичная ячейка Организации украинских националистов.

Так что же получается? По этой логике тогда пусть «Батькивщина» Тимошенко, «Свобода» Тягныбока и другие «патриоты» готовятся к обыскам? А грантовая «Опора» публично заявляет на своем официальном сайте «з 2007 года мы анализируем избирательный процесс, проводим наблюдение за всеми его этапами, работам над усовершенствованием избирательного законодательства в соответствии с международными стандартами». То есть, по логике вещей, «Опора» должна была отслеживать и референдум в Крыму? Так, может, на самом деле, сотрудникам СБУ и ГПУ логично прийти с обысками в «Опору»? Может, не по адресу пришли?

В дополнении — см. список организаций политических партий и подразделений общественных организаций, которые на данный момент официально зарегистрированы на территории Крыма.

Організації політичних партій (зі статусом юридичної особи) та відокремлені підрозділи громадських організацій, які зареєстровані на території АРК та ліквідація яких не здійснювалась (за виключенням Кримського відокремленого підрозділу ГО «ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА «ОПОРА», який закритий 27.07.2020 р.)

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» (КРО ВО «БАТЬКІВЩИНА»)

ЄДРПОУ: 24397679

Юридична адреса: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КОЗЛОВА, будинок 45

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ (КРО ПАРТІЇ РЕГІОНІВ)

ЄДРПОУ:25143812

Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ШПОЛЯНСЬКОЇ, будинок 512

КРИМСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ

ЄДРПОУ: 25955177

Юридична адреса: Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 134, квартира 12

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЮЗ ЛІВИХ СИЛ»

ЄДРПОУ: 35814417

Юридична адреса: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 70/2, офіс 16

ЯЛТИНСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

ЄДРПОУ: 37027955

Юридична адреса: Україна, 98600, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, ВУЛИЦЯ ДРАЖИНСЬКОГО, будинок 21, квартира 1

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЇ ГУМАНІСТІВ УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ: 34867228

Юридична адреса: Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛИЦЯ ЛАРІОНОВА, будинок 40-А, квартира 62

КРИМСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА «ОПОРА»

Адреса: 95051, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, Центральний р., вул. Лексіна, буд. 52, кв.92

Реєстраційний номер запису 1415216

Підрозділ закритий 27.07.2020 р.

Первинний місцевий осередок Організації Українських Націоналістів Ленінського району АР Крим

Адреса: Автономна Республіка Крим, Ленінський р., с. Останіне, вул. Первомайська, б.22

Реєстраційний номер запису 658661

Підрозділ зареєстровано

СПІЛКА ЮРИСТІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (відокремлений підрозділ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ЮРИСТІВ УКРАЇНИ»)

Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця К. Лібкнехта, 1

Реєстраційний номер запису 844916

Підрозділ зареєстровано

Відокремлений підрозділ громадської організації «СПІЛКА ВІРМЕН УКРАЇНИ» АР Крим

Адреса: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, Київський р., вул. Леніна, буд. 9

Реєстраційний номер запису 1411901

Підрозділ зареєстровано

Відокремлений підрозділ Громадської організації «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» в Автономній Республіці Крим

Адреса: 95051, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Лексіна, буд. 54, кв. 60

Реєстраційний номер запису 1412315

Підрозділ зареєстровано

Тэги:

Комментарии

Статьи

26.03.21 09:32

Атака клонов: американская автоматическая винтовка М16

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
27.03.21 08:48

Кинокритика: лучшие фильмы и не только

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?
28.03.21 19:36

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

Автор: «Капитал»

Выбор редакции
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Бензин в Украине будет дорожать
Бензин в Украине будет дорожать
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Пубертатный период (подростковый возраст): что происходит с украинскими юношами и девушками?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.03.21 17:30

Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских
28.03.21 15:50

Украинцев предупредили о подорожании важного продукта
28.03.21 12:28

Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
28.03.21 09:28

Китайцы показали уникальные фотографии Марса
28.03.21 08:57

Следующим премьером Великобритании может стать индус
27.03.21 18:17

Власть продолжает раскручивать маховик политических репрессий – Василий Нимченко
27.03.21 15:45

Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм
27.03.21 14:18

В ВОЗ скоро расскажут правду о происхождении коронавируса
27.03.21 10:08

Как оказалось, африканские слоны могут исчезнуть
28.03.21 15:50

Украинцев предупредили о подорожании важного продукта
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
27.03.21 14:18

В ВОЗ скоро расскажут правду о происхождении коронавируса
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
26.03.21 20:35

В Мариуполе от коронавируса умер младенец
26.03.21 19:00

Главные новости за 26 марта 2021 года
26.03.21 14:45

В Египте столкнулись два поезда. Много погибших и раненных
26.03.21 13:59

Украинцев пугают сложными временами из-за «британской» короны
26.03.21 12:32

Вторую дозу вакцины от коронавируса украинцам придется ждать дольше, чем планировалось
26.03.21 11:52

Зеленский подписал Стратегию военной безопасности, которая предусматривает войну Украины с Россией
27.03.21 09:52

В Минздраве дали пугающий «коронавирусный» прогноз
27.03.21 14:18

В ВОЗ скоро расскажут правду о происхождении коронавируса
27.03.21 10:08

Как оказалось, африканские слоны могут исчезнуть
27.03.21 18:17

Власть продолжает раскручивать маховик политических репрессий – Василий Нимченко
27.03.21 15:45

Предстоятель УПЦ рассказал, почему христианину важно посещать храм
27.03.21 00:05

Французы решили «увековечить» известную булку
28.03.21 08:57

Следующим премьером Великобритании может стать индус
28.03.21 10:11

В Минздраве признали, что обделались с вакцинацией по полной программе
26.03.21 20:39

Британские медики поведали, как худеть без вреда для здоровья
26.03.21 20:35

В Мариуполе от коронавируса умер младенец
Фото и Видео
Китайцы показали уникальные фотографии Марса
Китайцы показали уникальные фотографии Марса
Китайцы показали уникальные фотографии Марса
Китайцы показали уникальные фотографии Марса
В Египте столкнулись два поезда. Много погибших и раненных
В Египте столкнулись два поезда. Много погибших и раненных
Погребинский: У Зеленского Бога нет и президентом он больше не станет
Погребинский: У Зеленского Бога нет и президентом он больше не станет
Появилось видео болезненного инцидента с участием известного норвежского спортсмена
Появилось видео болезненного инцидента с участием известного норвежского спортсмена
В Измаиле неадекват бросался на людей с пистолетом
В Измаиле неадекват бросался на людей с пистолетом
Загадочное свечение озадачило жителей США
Загадочное свечение озадачило жителей США
Смертельный торнадо в США: опубликовано видео последствий
Смертельный торнадо в США: опубликовано видео последствий
Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
Появилось видео момента смерти женщины-военнослужащей в Черноморском
Пожар в Харьковской области: погиб маленький мальчик
Пожар в Харьковской области: погиб маленький мальчик
В России нашли истощенных девочек, «выращенных» кошками
В России нашли истощенных девочек, «выращенных» кошками
fraza.com
Новости блогосферы
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией
17.03.21 09:05

Сбываются самые мрачные пророчества Оруэлла...
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.