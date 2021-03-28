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Дайджест > Крымский конфуз СБУ, ЧВК Семенченко, цена звонка Байдена Зеленского. Итоги страны

Крымский конфуз СБУ, ЧВК Семенченко, цена звонка Байдена Зеленского. Итоги страны

Автор: «Первый независимый»
28.03.21 15:04
424
Крымский конфуз СБУ, ЧВК Семенченко, цена звонка Байдена Зеленского. Итоги страны

Вчера в центре внимания была Служба безопасности Украины. Спецслужба внезапно решила провести обыск в офисе организации «Украинский выбор», заподозрив ее в противоправной деятельности. Об этом сообщает MigNews.

«Внезапно» — потому, что организация «Украинский выбор», руководимая Виктором Медведчуком, уже больше двух лет активной деятельности не ведет, а офис, который подвергся обыску, уже полтора года принадлежит оргструктурам партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Поэтому очевидно, что не поиски следов исчезнувшей организации, а именно запугивание оппозиционной партии было главной целью СБУ. Но даже в этом случае все было нелепо.

Потому что с обвинением, выдвинутым в адрес «Украинского выбора», спецслужба опоздала еще сильнее, чем с адресатом: бывшую организацию Медведчука обвинили в том, что ее крымский филиал способствовал присоединению Крыма к России, активно участвуя в организации мартовского «референдума» 2014 года.

В контексте «исторических исследований», которые каждую неделю проводит СНБО, такое запоздалое обвинение в адрес организации не слишком удивляет. Удивляет избирательный подход, примененный силовиками при поиске виновных в аннексии Крыма.

Возможно, отдельные крымские активисты «Украинского выбора» в марте 2014 года действительно помогали организации «референдума». Но «Украинский выбор», конечно, не был настолько масштабной организацией, чтобы ее филиал мог серьезно повлиять на ход событий. А вот другие структуры — могли.

Среди них едва ли не ключевую позицию занимало Крымское управление СБУ. И сегодня не трудно найти новость о том, что это управление в полном составе приняло российское гражданство и превратилось в Крымское управление ФСБ. Так что первым в списке на обыск (по аналогии с «Украинским выбором») должен был стать центральный офис самой СБУ.

А за ним уже можно было бы обыскивать Минобороны, большинство крымских подчиненных которого во главе с командующим Черноморским флотом Березовским перешло на сторону России, МВД, Офис генпрокурора и так далее. Остается надеяться, что СБУ последовательна в своих действиях и об этих обысках тоже не забудет. И начнет, конечно же, сама с себя.

ЧВК Семенченко: нарушил ли экс-комбат закон?

Семен Семенченко

За день до обыска в «Оппозиционной платформе — За жизнь» Служба безопасности провела другую спецоперацию — по вручению подозрений бывшему нардепу и бывшему командиру батальона «Донбасс» Семену Семенченко и «агенту НАБУ» Евгению Шевченко. Обоих обвиняют в попытке создания на территории Украины незаконного вооруженного формирования — частной военной компании.

Вчера в защиту своего бывшего (или не бывшего?) соратника выступил глава Исполнительного комитета реформ Михо Саакашвили, который обвинил СБУ в том, что она высосала всю эту историю из пальца — мол, ЧВК, за создание которой преследуют Семенченко и Шевченко, существует уже несколько лет и вполне легально тренирует своих бойцов в Польше и Украине. Саакашвили предсказал развал дела и предложил разогнать СБУ, которая гонит откровенную туфту.

Но все не так просто. Общее между туфтой насчет «Украинского выбора» и «туфтой» насчет ЧВК Семенченко-Шевченко только в том, что в обоих случаях спецслужба достала уголовные дела из запылившихся архивов и попыталась придать им актуальность.

Однако в случае с ЧВК нарушение закона все-таки на лицо: даже если исходить из версии Саакашвили, на территории Украины все же действовало (и действует?) вооруженное формирование, которое не предусмотрено никакими законами. Как никакими законами не предусмотрено и владение огнестрельным оружием кем-то, кроме государственных структур и лиц, награжденных им официально.

Впрочем, из центрального офиса СБУ можно спуститься всего на один квартал — в облюбованный Нацкорпусом «Казацкий дом», чтобы обнаружить там другое «формирование». Причем куда более активное, чем ЧВК Семенченко. Да и адреса баз, где проходят военную подготовку бойцы «Азова» или «Правого сектора», тоже большой тайной не являются.

Поэтому СБУ и в этом случае допустила «странный» избирательный подход. Хотя на самом деле ничего странного в нем нет — просто остальные НВФ, в отличие от ЧВК Семенченко, имеют «крышу» во власти — в том числе и в самой СБУ. И эта «крыша» делает их недосягаемыми для закона.

Накануне локдауна: скорая помощь вязнет в бездорожье

Красная зона эпидемии продолжает расширяться.

Вчера в нее попали Николаевская и Черкасская области, причем «покраснение» последней весьма показательно, поскольку Черкассы всегда находились в числе более-менее благополучных областей (если не считать скандалов между мэром города и президентом страны).

По сути, попадание этих двух областей означает, что общеукраинский локдаун неминуем. Эксперты прогнозируют его начало на следующей неделе, хотя на самом деле он уже опоздал. И не факт, что правительство среагирует должным образом, когда число «красных» регионов превысит 50% от общего (а до этого осталось всего две области).

Причина банальна — финансы: правительство понимает, что на еще один общеукраинский локдаун, оплачиваемый полностью из госбюджета, средств может и не найтись.

Тем временем даже в областях, еще формально не «красных», ситуация становится критической. Больницы пока еще «оранжевого» Харькова переполнены, и город уже договаривается с районами, чтобы размещать своих больных в их больницах.

На фоне этого весьма многозначительно появилась новость о том, что в Харьковской области скорая помощь не смогла из-за бездорожья доехать до дома больного, поэтому пришлось вызывать сотрудников ГосЧС, которые более двух километров несли его на руках.

Сюжет был показан как хвалебный, и в самом деле честь и хвала воздавались как находчивым врачам, так и выносливым госчээсникам. Однако сюжет, хвалебный в адрес конкретных людей, является одновременно приговором реформам последних лет — как медицинской, так и административной.

И та, и другая строились на сокращении количества районных больниц с увеличением предельного расстояния перевозки больного до 50 км. Указанный сюжет доказывает, что подобная реформа многих тяжелых больных обрекает на гибель.

2020 год доказал и 2021-й продолжает доказывать, что сокращение районных больниц нужно немедленно отменить. Наше счастье, что от Советского Союза осталась обширная сеть медучреждений, и ее поддержка сегодня важнее, чем поддержка кино, культуры, национальной памяти и т. д. вместе взятых. Потому что без восстановления этой сети не будет ни культуры, ни национальной памяти, ни самой нации.

Звонок Байдена — за «правильные действия»

Что касается понятия «национальная гордость», то Украина его, похоже, уже потеряла. В течение нескольких недель весь украинский политикум гадал, когда же новый президент США позвонит своему украинскому коллеге; потом уже перестал гадать и отчаялся ждать звонка. И вот вчера произошло торжественное событие — пока еще не сам звонок, а разъяснение Госдепартамента, почему же все-таки Джо Байден не находит возможности пообщаться с Владимиром Зеленским. Разъяснение оказалось таким, что его не стала бы терпеть ни одна уважающая себя страна.

Начать стоит с того, что давал это объяснение некий Джордж Кент, должность которого звучит как «заместитель помощника госсекретаря». То есть речь не идет о том, чтобы об Украине вспомнил сам госсекретарь, но даже его помощник спихнул «почетную миссию» на своего заместителя.

И вот этот мистер Кент сообщил, что «ласку нужно заслужить» — то есть звонок нужно «подкрепить действиями». Если точнее, это «должны быть правильные действия и правильные реформы».

Не больше и не меньше. Слова мистера Кента следует понимать так, что сейчас Зеленский делает неправильные действия и неправильные реформы, а вот если будет делать правильные, то дедушка Джо позвонит и похвалит. И степень «правильности» действий будет определяться, естественно, в Вашингтоне.

В такие моменты не может не вспомниться, как «президент Голобородько» легендарно послал в ж...у МВФ. Однако уже понятно, что президент Зеленский на такой поступок не способен.

Но выход есть, и дал его сам мистер Кент, сказав следующее: «Я бы сказал, что самое главное — это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали».

Вот это стоило бы и делать — начиная с обещанного мира, ради которого стоит встречаться с «чертом лысым» и заканчивая пересмотром дискриминационного закона о языке. Но, скорее всего, «заместитель помощника» имеет в виду что-то другое.

Штаб Навального не «отдает» Крым Украине

Рефат Чубаров

Неожиданный и в то же время ожидаемый конфликт произошел между главой крымскотатарского Меджлиса Рефатом Чубаровым и штабом главного российского оппозиционера Алексея Навального.

Этот штаб запустил сайт «Свободу Навальному» и разместил на нем карту России, включив в нее Крым. Чубарову, естественно, такая карта не понравилась, и он в «личке» предложил главе штаба Леониду Волкову стереть Крым с карты России. Тот, приведя некие аргументы, отказал — и рассерженный Чубаров предал данный факт гласности.

Что не стал он предавать гласности — так это аргументы Волкова. Хотя они очевидны: никакое движение не получит популярности в России, если будет «раздавать волости», пусть даже только на карте. А команда Навального, в отличие от диссидентов 1970-х годов, рассчитывает однажды взять власть.

И возникает вопрос: на приход какой власти в Москве рассчитывают Банковая и «патриоты», заявляющие, что «Крым — это Украина», и планирующие вернуть его такими лозунгами?

Ведь если даже представить, что к власти в России придет Навальный, то даже ему придется заручиться поддержкой населения. Потому что не стоит забывать: из всех приемлемых вариантов Штаты всегда поддерживают тот, который наиболее популярен в конкретной стране. А популярность в России, как уже сказано, невозможна без «российского Крыма».

Что означает: если в Москве вдруг окажется приемлемое для Вашингтона правительство, Штаты просто закроют глаза на крымскую проблему. Что, в свою очередь, означает: нет никаких шансов вернуть полуостров, основываясь на нынешней стратегии Банковая.

Если основываться не на лозунгах, а на реальности, единственный шанс вернуть Крым — это привлечь на свою сторону его население, чтобы в итоге добиться возвращения через международно признанный референдум. Но для этого нужно не создавать «Крымскую платформу», а дать крымчанам как минимум воду. А пока Киев делает все, чтобы мы навсегда распрощались с полуостровом.

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