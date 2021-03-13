Мулык: Зеленский официально зарабатывает деньги в России. Такой же лицемер как и Порошенко

«Зеленский официально зарабатывает деньги в России. Такой же лицемер как и Порошенко» — об этом заявил политический обозреватель Владимир Мулык:

«А нашего президента Зеленского, оказывается, и тут, и там показывают. В смысле, и у нас, и в России. Вот только у нас он грозно трясет кулачком со сцены в КВЦ «Парковый», объявляя бескомпромиссную борьбу с дезинформацией и российской пропагандой, а сам тем временем в России работает ртом. В фильмах. Да, кино с Зеленским в соседней стране крутят регулярно. Вот сегодня, к примеру, шел фильм «8 первых свиданий». Вообще, фильмы с ним в главных и не очень ролях очень котируются на российских телеканалах.

Вовиному таланту можно конечно было бы поаплодировать, если бы не один маленький, но очень животрепещущий вопрос: не жмут ли нашему президенту карманы деньги, которые он получает из России за фильмы? Да, актеры получают определенный процент за показ фильмов. Соответственно, будь ты хоть президентом Украины, хоть Зимбабве, но если снялся в фильме и его показывают — получи и распишись за свой гонорар.

Если называть вещи своими именами, то тут все просто: Зеленский на публику всячески критикует Россию, ее власть и ищет в каждом оппозиционере «тень Кремля», а на деле спокойно получает денежки от страны — агрессора. Круто, правда? Прямо как Порошенко со своей фабрикой в Липецке.

А ведь это еще не все. Ведь еще есть «Лига смеха», франшизу которой тупил телеканал «СТС» у «Студии Квартал 95» в январе 2021 года. И угадайте с трех раз, кто же будет получать роялти? Угадали. Да, это будет Зеленский.

Так что, как говорилось в одном советском анекдоте: «Правды нет, остался «Труд» за три копейки». С приходом Зеленского к власти не поменялось ни-че-го. Пенсионеры получают мизерные выплаты, люди нищие, зато двуличная власть продолжает зарабатывать миллионы в соседней стране, продолжая кормить нас обещаниями и дешевыми шутками.

«Каждый вечер, вечер наступает вдруг…», если вы понимаете, о чем я. Если нет – это заставка «Вечернего квартала», который очень любят в России»