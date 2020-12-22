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Дайджест > НБУ «простил» банку «Конкорд» отмывание денег

НБУ «простил» банку «Конкорд» отмывание денег

Автор: From-ua.com
22.12.20 21:24
307
НБУ «простил» банку «Конкорд» отмывание денег

Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и не сохраниться. Об этом говорится в материале «Соседи Конкорда: зачем НБУ рефинансирует банк, который замешан в отмывании денег», пишет for-ua.com.

Днепровский АКБ «Конкорд», основанный в 2006 году, быстро развивался. Так, в октябре 2016 г. «Конкорд» успешно прошел проверку НБУ. И уже с 2017 года, после того как акционеры банка внесли на его счет 45 млн грн для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 млн грн.

Так же, наблюдался резкий рост активов: с 662 млн грн до 1,032 млрд грн в 2018 и вдвое больше - 2,039 млрд грн в 2019. Под новый 2018 год банк объявил, что начал досрочную докапитализацию до 400 млн грн, однако по неизвестным причинам так и не завершил ее. Но такого требования от НБУ не было.

Однако, уже после проверки деятельности банка в 2017 г. НБУ выписал «Конкорду» штраф в 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В Нацбанке стали подозревать, что из некоторые из клиентов, которые сформировали «искусственный» уставный капитал на общую сумму 420 млн грн, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания. Тогда Госфинмониторинг, ГФС и НБУ не смогли разгадать «тайну» - какой банк «с целью дальнейшего перевода средств для их незаконного обналичивания» был использован в этой афере».

В авторы статьи предполагают, что возможными партнерами «Конкорда» могли быть банки «Сич» «Украинский капитал» и «Украинский строительно-инвестиционный банк».

Как отмечается в статье, «Конкордом» заинтересовалась полиция. Там считали, что неустановленные лица, открыв целый ряд фиктивных фирм, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

Позже к делу подключилась Служба безопасности Украины — там утверждали, что в операциях конвертационного центра участвовало около 20-ти фирм, которые оказывали фиктивные услуги купли-продажи реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов.

Чем закончились эти дела неизвестно, но «Конкордом» заинтересовалась уже НАБУ.

В Бюро связывают банк с «потерявшим» почти 2 млрд евро Яном Марсалеком из Wirecard AG, который выехал в срочном порядке в РФ и сейчас находится под присмотром сотрудников службы внешней разведки России.

Однако, не смотря на подозрение в различных финансовых аферах и признании директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, который прямо заявил, что «Конкорд» задействован в масштабной схеме, в июле 2018 года Правление НБУ решило: «Утвердить результаты оценки устойчивости, согласно которым ПАО АКБ «Конкорд» не нуждается в докапитализации» и, тем самым, избавило акционеров от необходимости пополнить в капитал, как минимум, на 100 млн грн.

Напомним, днепровский АКБ «Конкорд» был основан в 2006 году, став №308 в государственном реестре банков. Как говорится на сайте банка, в 2012 году он сменил акционеров – ими стали родные сестры Елена Вилиевна Соседка-Мешалова и Юлия Вилиевна Соседка, которые выкупив контрольный пакет акций довели общую долю собственности до 99,9%.

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