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Дайджест > Канал Виктора Медведчука назван самым просматриваемым среди политиков на YouTube

Канал Виктора Медведчука назван самым просматриваемым среди политиков на YouTube

Автор: ubr.ua
19.11.20 16:39
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Канал Виктора Медведчука назван самым просматриваемым среди политиков на YouTube

Канал главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, занимает первое место среди украинских политиков, представленных на видеохостинге YouTube. Несмотря на то, что был создан недавно, 21 марта 2019 года, на канале уже больше 158 млн просмотров, пишут Вести.

Следом за ним располагается канал действующего президента Украины Владимира Зеленского, созданный раньше, 25 января 2019 года. В данный момент на нем 65,3 млн просмотров. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, канал которой был создан 14 сентября 2009 года и собрал на сегодня 61,4 млн просмотров.

«На данный момент канал заблокирован сервисом YouTube. На канале Медведчука регулярно публикуются интервью оппозиционного политика, в которых он последовательно критикует действия украинской власти, выступает за переговоры с Москвой, Донецком и Луганском ради достижения мира на Донбассе, возобновление экономических связей с Россией, снижение тарифов для украинцев, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики.

Кроме того, в своих видеозаявлениях Виктор Медведчук критикует политику США и Запада в целом в отношении Украины, в частности, сотрудничество Киева с МВФ и размещение американских биолабораторий на территории страны. Вероятно, именно жесткая позиция политика по этим вопросам стала причиной блокировки его YouTube-канала, так как штаб-квартира видеохостинга находится в городе Сан-Бруно, штат Калифорния.

В последнее время на канале Виктора Медведчука были опубликованы ряд интервью, где политик рассказывает о российской вакцине от коронавируса Спутник V. Напомним, политик в ходе визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о поставках в Украину российской вакцины, несмотря на лист ожидания в 50 стран и заказанные 1,2 млрд доз.

Эта информация вызвала резкую реакцию посольства США, которое заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Хотя посольство США официально не является ветвью власти в Украине, однако по многочисленным данным, именно там находится центр управления украинским государством, о чем неоднократно рассказывал Медведчук, в том числе и на своем YouTube-канале», — пишет издание.

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Канал Виктора Медведчука назван самым просматриваемым среди политиков на YouTube

Автор: ubr.ua

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