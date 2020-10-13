Екатерина Пилкина: Тепло, которое осталось с нами после поездки в Ереван – останется с нами навсегда

Известный общественный деятель и будущий политик Екатерина Пилкина недавно посетившая Армению, поделилась своими впечатлениями.

– Вы с интересным творческим визитом побывали в Армении, расскажите о Ваших впечатлениях.

Мне кажется, каждому человеку хоть раз в жизни необходимо побывать в Армении. В этой удивительной, красивой, гостеприимной стране. Люди открыты и готовы тебе всегда помочь. Изучая историю страны, я нашла для себя несколько сильнейших мест, которые посетила и в которые обязательно еще вернусь.

– Какие сходства и различия Украины и Армении больше всего запомнились?

Сходство – это люди, немного природы. Армяне, как и украинцы чтят свои традиции, корни. Мы с уважением относимся к старшему поколению, черпая у них мудрость, знания, становясь при этом лучше. Еще мы можем поддерживать друг друга, особенно, если оказались далеко от дома, например, в другой стране.

Различия: мы, украинцы, наверное, более спокойнее по темпераменту, нежели армяне (смеется-ред.).

– Чему способствуют такие визиты/контакты как ваш?

Это культурная дипломатия, самая лучшая дипломатия в Мире. Через творчество наиболее часто мирятся народы. Творчество лечит, оно дает надежду и веру завтрашнему дню. Творчество, культура соединяют, дают важные и необходимые для людей плоды своего развития.

– Чем на ваш взгляд Армения может быть интересна для украинцев?

Можно организовывать и развивать гастротуризм, эко туризм. Привозить полотна современных армянских художников в Украину, организовывать выставки. Работы украинских артистов показывать в Армении.

Мне кажется, только в Армении все может быть так смиксовано: красивая природа, старинные храмы, вкусная кухня, вина, потрясающий джаз, отзывчивые и добрые люди. Я считаю, нашей делегации очень повезло. Нас встречали, как самых дорогих, долгожданных гостей.

– Как вы оцениваете уровень информированности в Армении о событиях в Украине?

Когда мы говорили, что из Украины, мы слышали в свой адрес только слова поддержки. Люди искренне интересовались как мы живем, что происходит в политике, как выживают люди на Донбассе.

И самое важное! Тепло, которое осталось с нами после поездки в Ереван – останется с нами навсегда!

– Вы стали кандидатом в депутаты в Киевсовет. Какие у вас планы?

Депутатство для меня – сильный механизм в реализации задуманных проектов. В том числе и культурных.

Это всегда укрепление связей местных властей с коллегами из других стран. Ведь сколько в Украине проживает различных национальностей. Все они богаты своей культурой, традициями. Каждая диаспора – проводник в свою страну.

Только общими усилиями мы сможем построить важные проекты, у которых будет своя, особенная ценность.