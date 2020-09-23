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Дайджест > «Динамо» по стилю игры напоминает «Атлетико», — болельщики «Гента» о предстоящем матче с киевлянами

«Динамо» по стилю игры напоминает «Атлетико», — болельщики «Гента» о предстоящем матче с киевлянами

Автор: «Фраза»
23.09.20 15:36
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«Динамо» по стилю игры напоминает «Атлетико», — болельщики «Гента» о предстоящем матче с киевлянами

Сразу же после того, как состоялась жеребьевка решающего раунда плей-офф Лиги чемпионов, две трети болельщиков «Гента» не верили в то, что получится пройти «Динамо», но смена тренера в бельгийском клубе и сложные игры киевлян в УПЛ вселили надежду в фанатов «Гента».

Сейчас же голоса разделились фактически поровну между теми, кто уверен в итоговой победе над «Динамо», и теми, кто не верит в «Гент», так как команда всё равно ещё не вышла из кризиса.

Настоящий ажиотаж разгорелся и вокруг арбитра матча. Один из местных журналистов считает, что не стоило назначать рефери из Румынии, так как Мирча Луческу имеет колоссальное влияние на футбольных людей из этой страны и арбитру будет сложно судить объективно, если возникнут спорные ситуации. Правда, есть и те, кто не согласен с этим мнением. В любом случае, центральной фигурой «Динамо» считается именно Луческу.

Не обошлось и без напоминаний о том, что Безус и Яремчук ранее играли за «Динамо» и теперь им захочется доказать, что киевский клуб их недооценил.

Verbake: Луческу — опытный тренер. Он уже начал психологическую войну с «Гентом», заявив, что нельзя было увольнять так рано Ласло Белени. Оно и понятно, если бы наш экс-тренер остался, то шансы «Динамо» пройти в групповой этап сразу бы возросли. Но думаю, что это посыл прежде для Яремчука, который озвучил то, о чём думала вся команда. К счастью для «Гента», эти трюки Луческу не сработают, ведь все футболисты хотели поменять тренера. А было это правильное, или нет, решение — этого мы уже никогда не узнаем.

Bjornoke: Мне не понравилось, что УЕФА назначил румынского рефери на этот матч. Все знают, что Луческу — это легендарная личность для румынского футбола и может так получиться, что арбитр будет «немножко помогать» «Динамо» в спорных ситуациях. Такие важные матчи не должны судить арбитры из восточной Европы, так как к ним нет никакого доверия. Все знают, что в этих странах очень коррумпированный футбол, да и не только футбол. Хочется верить, что Хацеган справится с психологическим давлением Луческу.

Seppe: В прошлом сезоне «Брюгге» смог пройти «Динамо». Не думаю, что за этот год украинцы стали сильнее. Другой вопрос, что игра «Гента» вызывает много вопросов. Если бы это была команда, которая зажигала в прошлом сезоне, то никто бы не сомневался в итоговой победе. Но сейчас «Гент» ещё не вышел из кризиса, поэтому есть большие сомнения по поводу того, что наша команда выйдет в групповой этап.

Wingen: Не вижу смысла бояться «Динамо». Обычный середняк из восточной Европы. Если ПАОК сумел пройти «Бенфику», то чем мы хуже? Да, «Динамо» — фаворит противостояния, но это всё игры букмекеров. На деле шансы в любом матче 50 на 50 до стартового свистка. Если «Гент» будет играть как в первых встречах сезона, то в любом случае проиграет. Если сыграет так, как делал это в прошлом сезоне, то пройдёт дальше.

De Coene: Нынешнее «Динамо» — это как большой неповоротливый тролль. В том смысле, что они играют в некрасивый и неинтересный футбол, вся команда стоит в обороне и когда уже кажется, что это совсем не опасная команда, то они наносят удар за ударом, после которых сложно прийти в себя. Видел матч с Алкмааром. Да, «Динамо» не впечатляет своей игрой. Но ведь АЗ вообще был без моментов. В этом и есть суть игры нынешнего Киева: прежде всего, не дать сыграть сопернику.

Sven: Если честно, то шансов выйти в следующий этап почти нет. Во-первых, «Динамо» стало сильнее с Луческу. Во-вторых, «Гент» пока что не вышел из кризиса и плохо играет даже в матчах с куда более слабыми соперниками. В-третьих, в нашей команде играют футболисты, которые оказались не нужны в «Динамо». Чтобы «Гент» прошёл дальше, должно случиться чудо.

Laeken: Если «Гент» выйдет в групповой этап и там проиграет все 6 матчей, то это всё равно будет лучше для нашей команды, чем если мы дойдём до полуфинала Лиги Европы. 25 миллионов получит «Гент» за выход в группу. Сейчас деньги нашему клубу очень нужны. А все эти разговоры про таблицу коэффициентов и клубный рейтинг страны — это ерунда. ПАОК прошёл «Бенфику», «Ференцварош» обыграл «Селтик», «Омония» была сильнее, чем «Црвена Звезда». Если ты хочешь играть в Лиге чемпионов, то обязан проходить соперников, вне зависимости от того, сеяный ты при жеребьёвке, или нет. Если «Гент» сыграет на максимуме своих возможностей, то пройдёт «Динамо». Если будет играть, как с «Эйпеном», то пусть сами себя винят.

Croket: Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы «Динамо» забило первый гол. Тогда они просто станут у своих ворот и не позволят нам ничего создать в атаке. С первых же минут важно надёжно сыграть в обороне. Это уже не то «Динамо», которое в прошлом году проиграло «Брюгге». Сейчас это уже более опасная команда, пройти которую будет очень сложно.

Rudy: Большая надежда на Яремчука. У него должна быть спортивная злость на «Динамо» и желание отомстить за то, что ему не дали шанса проявить себя в этой команде. Такая же история и с Безусом, но он может и не выйти на поле. Кстати, Яремчук знает как минимум половину игроков этого «Динамо», да и с методами Луческу знаком. Так что Роман должен взять ответственность на себя и повести за собой команду. Как он это сделал в случае с Ласло Белени. Теперь Яремчук должен доказать, что при новом тренере команда действительно стала играть лучше.

Truwant: «Динамо» по стилю игры напоминает «Атлетико». Максимально насыщенная оборона, опасные контратаки, скучный футбол. Если кто-то надеется увидеть яркий матч, то лучше даже не включайте трансляцию. «Динамо» будет играть на 0:0, в надежде на то, что «Гент» пойдёт всей командой в атаку и можно будет словить нашу команду на контратаке. В этом матче мы увидим, прежде всего, тренерскую дуэль. Если удастся перехитрить Луческу, то «Гент» выиграет.

По материалам FootBoom

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, Динамо, ФК Динамо Киев, Гент

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