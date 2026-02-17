Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рубио заявил, что США никогда не разорвут отношения с Китаем

Рубио заявил, что США никогда не разорвут отношения с Китаем

Агата Кловская
17.02.26 05:55
195
Рубио заявил, что США никогда не разорвут отношения с Китаем

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал важное заявление по поводу Китая. Оно прозвучало на его пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Дипломат сказал: «Это вторая по величине экономика мира, у него есть ядерное оружие. Было бы безумием, просто немыслимо, если бы США и Китай не поддерживали отношения и не взаимодействовали друг с другом».

При этом чиновник уверяет, что Белый дом не требует от других стран изолироваться от Китая и собирается управлять существующими разногласиями с Пекином, исходя из национальных интересов.

Также добавляется, что чрезмерная зависимость от одной экономики, особенно в критически важных цепочках поставок, не является хорошей идеей, в связи с чем США выступают за их диверсификацию.

Резюмируется, что ранее стороны уже сумели достичь взаимопонимания по ряду торговых вопросов.

Ранее китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs.

Тэги: США, Китай, мир

16.02.26 12:24

От партийной миграции к парламентским скандалам и вероятным семейным активам: досье на депутата Александра Дануцу

Автор: Василий Гунько, для «Фраза»

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
