Рубио заявил, что США никогда не разорвут отношения с Китаем

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал важное заявление по поводу Китая. Оно прозвучало на его пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Дипломат сказал: «Это вторая по величине экономика мира, у него есть ядерное оружие. Было бы безумием, просто немыслимо, если бы США и Китай не поддерживали отношения и не взаимодействовали друг с другом».

При этом чиновник уверяет, что Белый дом не требует от других стран изолироваться от Китая и собирается управлять существующими разногласиями с Пекином, исходя из национальных интересов.

Также добавляется, что чрезмерная зависимость от одной экономики, особенно в критически важных цепочках поставок, не является хорошей идеей, в связи с чем США выступают за их диверсификацию.

Резюмируется, что ранее стороны уже сумели достичь взаимопонимания по ряду торговых вопросов.

Ранее китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs.