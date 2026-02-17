В Сумах произошли подтопления

подтопления. Как информирует местная ОГА, была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

Указывается, что подтопления зафиксированы в жилых массивах и на объектах критической инфраструктуры.

Добавляется, что вопрос ликвидации последствий определен приоритетным, а все коммунальные и спасательные службы переведены в усиленный режим работы.

Отмечается также, что к работам привлечены подразделения ГСЧС, коммунальные предприятия «Сумыжилкомсервис», «Горводоканал», «Горсвет» и городская спасательно-водолазная служба.

Эксперты откачивают воду из домохозяйств, очищают дождеприемные колодцы и водоотводные каналы, а также проводят превентивные работы на наиболее проблемных участках дорог, чтобы не допустить дальнейшего осложнения ситуации.

Ранее в Николаевской области зафиксировали массовые подтопления.