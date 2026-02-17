Еще один американский сенатор призвал дать Украине ракеты Tomahawk

Сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь призвал дать Украине ракеты Tomahawk. Об этом он сказал во время своего визита в Киев, сообщает «Интерфакс-Украина».

Политик отметил: «Лично я считаю, что Владимир Путин не заинтересован в мире, а потому мы должны предоставлять военную помощь: крылатые ракеты Tomahawk, перехватчики для Patriot, больше самолетов F-16, производство дронов, широкий спектр военного вооружения, которое необходимо, а также принять санкционный законопроект, который нанесет мощный экономический удар по Владимиру Путину, чтобы заставить его сесть за стол переговоров».

При этом демократ добавил, что российский лидер понимает только силу, и единственный путь к миру лежит через силу.

Ранее в США призвали дать Украине ракеты Tomahawk.