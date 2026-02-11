На Ровенщине мужчина молотком и топором убил пятерых переселенцев

В Ровенской области задержали 72-летнего мужчину, который убил пятерых переселенцев. Об этом сообщила Нацполиция во вторник, 10 февраля.

Указано, что сегодня примерно в 4:00 поступило сообщение о конфликте в помещении бывшей школы в селе Судобычи Дубенского района, где сейчас проживают люди, которые выехали с временно оккупированных территорий. Там слышали крики в коридоре.

«Полицейские установили, что около 04:10 по общему месту проживания внутренне перемещенных лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения мужчина начал наносить удары молотком и топором пятерым лицам», — говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия погибли пятеро граждан: 60-ти и 68-летние мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донетчины, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.

Правоохранители на месте обнаружили и задержали нападавшего. На месте работают следственно-оперативные группы и криминалисты.

Начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, под Киевом произошло жестокое убийство.