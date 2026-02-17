Все разделы

Кличко сообщил об улучшении ситуации с отоплением в Киеве

Кличко сообщил об улучшении ситуации с отоплением в Киеве

Агата Кловская
16.02.26 23:55
161
Кличко сообщил об улучшении ситуации с отоплением в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко поведал о ситуации с отоплением в Киеве. Она несколько улучшилась.

Было сказано: «Около сотни домов еще остаются без тепла – из тех 2,6 тысяч многоэтажек, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля. То есть, коммунальщики уже восстановили подачу теплоносителя в 2,5 тысяч домов. И продолжают работать, чтобы вернуть тепло в другие дома».

Уточняется, что более 1,1 тысячи домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предыдущих обстрелов – в них подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Ранее мы писали, что в Киеве 1500 домов остаются без отопления.

Тэги: Киев, общество, отопление, война, новости Украины

fraza.com
