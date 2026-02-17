Сырский сообщил свежие новости с фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал о том, что происходит на фронте. Он посетил ряд командных пунктов бригад и полков, которые участвуют в активных боевых действиях на Александровском направлении и в районе Гуляйполя.

Сообщается: «Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ОВТ, но без существенного успеха. Наши воины удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике».

Кроме этого добавляется: «Наши подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы».

Известно, что Александр Сырский заслушал доклады командиров относительно выполнения поставленных задач, изменения оперативной обстановки, предложений дальнейших действий и обеспечения первоочередных потребностей наших подразделений и отдал соответствующие распоряжения.

Резюмируется: «Акцентировал внимание на первоочередном приоритете: освобождать территории – крайне важно, однако, прежде всего, необходимо беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений».

