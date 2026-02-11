Возле Чернобыля зафиксировали редкую лошадь

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали, как редкая лошадь Пржевальского вышла из леса и пошла по дороге навстречу машине.

Об этом рассказали в заповеднике и обнародовали фото, на котором можно увидеть это необычное животное, пересекающее автодорогу.

«На зимних дорогах заповедника иногда встречаются неожиданные „участники движения“ — лошади Пржевальского, которые спокойно шагают по своим делам. Они не спешат, внимательно смотрят и как будто проверяют: все ли едут осторожно. Поэтому притормозите, улыбнитесь и помните — здесь дорога принадлежит не только людям, но и дикой природе!», — отмечают исследователи.

Напомним, недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лошадей Пржевальского, которые «гуляют» по колено в снегу. По словам исследователей, диких лошадей Пржевальского не напугаешь снегом и морозами. Современные лошади Пржевальского — потомки диких скакунов из неприветливых полупустынь Монголии. Но жизнь на территории Чернобыльского заповедника — совсем другое дело, где бы ни оказалась лошадь — в лесу, на лугах, бывших полях или в оврагах — корма для копытных здесь в изобилии.