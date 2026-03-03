В Украине меняют правила распределения электричества

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил важную новость. Она касается электричества.

По его словам, правительство по инициативе министерства энергетики внесло изменения в нормативные акты, согласно которым к распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, подключенных к одной линии, не будут применяться графики почасовых отключений.

Говорится, что так государство поощряет установку новых объектов распределенной генерации и привлечение их мощностей к общей энергосистеме.

Добавляется, что такие решения были выработаны во исполнение решения Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области, и они обеспечат дополнительный ресурс для балансирования генерации и потребления.

Сообщается: «Также мы вводим действенный механизм, который гарантирует, что преимуществами воспользуются именно те, кто имеет на это право».

Поясняется, что оператор системы распределения будет анализировать фактические объемы покрытия распределенной генерацией потребителей и, если они составят менее 80%, к таким линиям применят почасовые графики.

