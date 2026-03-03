Сырский поведал о потерях россиян зимой кое-что важное

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о потерях россиян зимой кое-что важное. По его словам, в боях было убитых и раненых больше, чем удалось привлечь.

Говорится: «Общие потери российских захватчиков за три зимних месяца составляют около 92 850 военнослужащих убитыми и ранеными, или 1 031 человек ежесуточно».

Также указывается, что за это время Россия потеряла 322 танка, 430 боевых бронированных машин, 2 967 артиллерийских систем, 110 реактивных систем залпового огня, 55 средств противовоздушной обороны, пять самолетов, один вертолет, 65 269 БПЛА оперативно-тактического уровня, по одному кораблю и подводной лодке, 11 927 единиц автомобильной техники, а также 65 единиц специальной техники.

Подчеркивается: «В течение трех зимних месяцев мы ликвидировали больше вражеских солдат, чем враг привлек в свои ряды».

Отмечается, что в прошлом месяцев, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить противник.

Резюмируется: «Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства, только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе поголовье вражеских диверсантов. Мы продолжаем сдерживать врага в районе покровско-мирноградской агломерации. Мы держим строй».

