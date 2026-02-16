В Киеве 1500 домов остаются без отопления, — КГГА

В Киеве по состоянию на утро 16 февраля без теплоснабжения остаются около 1500 многоэтажных домов. Восстановить подачу тепла в них сейчас невозможно. Об этом сообщила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире телемарафона.

По ее словам, после последнего обстрела без отопления остались 2600 домов, из которых в 400 до сих пор отсутствует теплоноситель.

В то же время еще 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после прошлых вражеских атак.

Кроме этого, в столице зафиксировано около 200-300 домов с аварийными повреждениями.

Отметим, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате очередной атаки России еще около 500 многоэтажек остаются без отопления.