В связи с приближением выборов в США, переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой. Об этом сообщает издание The Atlantic.

Как отмечают СМИ, существует значительный риск, что президент США Дональд Трамп может решить выйти из дипломатического процесса, повысив шансы на провал мирных договоренностей и усилив давление на правительство Украины.

Согласно сообщению издания, в ближайшие недели ожидается принятие окончательного решения, поскольку Трамп все больше переключает внимание на свою избирательную кампанию в Конгресс. Эта ситуация уже создала для украинской власти ощутимые ограничения по времени для реализации дипломатических инициатив. Вероятно, Трамп рассматривает переговоры как политически нецелесообразные, при этом пытается распределить ответственность за их возможный срыв между участниками конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул готовность Киева к компромиссному подходу.

«Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну», — заявил он.

Зеленский также подтвердил поддержку любых усилий США по урегулированию конфликта, одновременно подчеркивая необходимость защиты национальных интересов Украины.

Выход США из переговорного процесса может значительно осложнить глобальные усилия по завершению войны. Кроме того, этот шаг создает дополнительную нестабильность на дипломатическом фронте. В контексте быстрого приближения выборов в США существует вероятность использования украинско-российского конфликта как инструмента внутренней политической борьбы, что еще больше угрожает задержкой или срывом договоренностей.

