«Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, во всех областях Украины снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины в течение всего дня будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В то же время граждан предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно!», — добавили в компании.

