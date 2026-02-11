В Киеве произошло кровавое ДТП с маршруткой и грузовиком

Во вторник, 10 февраля, в Киеве произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с маршрутным автобусом «Богдан», который двигался в попутном направлении.

Добавляется, что от удара автобус в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент совершал поворот на прилегающую территорию.

По словам правоохранителей, в результате аварии 65-летний водитель маршрутки, а также трое его пассажирок в возрасте 41, 44 и 49 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Идет следствие.

