Названо число баллистических ракет, выпущенных Россией по Украине в январе

Россия продолжает наносить масштабные удары по Украине. В прошлом январе она выпустила по нашей стране 91 баллистическую ракету, и это стало самым большим показателем с начала войны.

Об этом информирует министерство обороны Украины.

В ведомстве говорят: «Министерство обороны работает над тем, чтобы ускорить поставки ракет для MIM-104 Patriot, наиболее эффективного зенитно-ракетного комплекса на вооружении ВСУ».

Также добавляется: «В частности, во время недавнего «Рамштайна» было договорено о срочной поставке ракет со складов европейских партнеров».

