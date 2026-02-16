В Одессе гражданские напали на военных ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП 15 февраля заявили о нападении на группу оповещения во время проверки военно-учетных документов в Киевском районе Одессы. В результате инцидента военнослужащие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«Во время выполнения мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождения нарушителя военного учета в районный ТЦК и СП, группа военнослужащих подверглась агрессивному физическому давлению со стороны группы гражданских лиц. Вместо выполнения законных требований представителей Вооруженных Сил Украины, толпа прибегла к массовому препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки», — отметили в сообщении.

Как отметили, во время инцидента против военнослужащих применили слезоточивые вещества и физическую силу. В результате чего военные получили телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеозаписи.

Поскольку действия гражданских подпадают под признаки тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, — руководство ТЦК инициирует ходатайство о привлечении к ответственности максимально широкого круга участников инцидента.

В сообщении напомнили, что любое вмешательство в мобилизационные мероприятия и применение силы к военнослужащим при исполнении обязанностей влечет за собой неизбежную ответственность.

«Каждый факт агрессии будет расследован, а каждый участник — идентифицирован. Попытки силового давления на представителей сектора обороны являются прямой помощью агрессору в дестабилизации тыла. Правопорядок и безопасность личного состава будут обеспечены всеми доступными законными методами», — добавили в ТЦК.

Ранее в Одессе мужчина совершил вооруженное нападение на военных территориального центра комплектования и социальной поддержки, ранив ножом одного из военнослужащих.