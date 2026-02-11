Молдова передала Украине гуманитарную помощь

Молдова помогает Украине во время войны. Наша страна получила гуманитарную помощь.
Об этом во время визита в Киев поведал премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну.
Чиновник сообщил: «На заседании правительства мы утвердили новый пакет гуманитарной помощи для Украины».
Добавляется, что она включает в себя пожарные автомобили, электрогенераторы, средства защиты, медицинские товары и продукты питания.
Политик также отметил, что считает европейскую интеграцию Украины важным элементом стабильности, безопасности и европейского будущего всего региона.
Ранее мы писали, что Финляндия предоставит Украине 32-й пакет помощи.