Президент Чехии не верит в скорый мир в Украине

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал мирные переговоры по Украине. Он признался, что не верит в скорое завершение войны.

Политик сказал: «Все зависит от того, какие у нас ожидания. Если кто-то ожидал, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими государствами, США и Россией в каком-то коротком временном горизонте, то это, безусловно, было наивно».

Добавляется: «То, что позиции Украины, Европы и США сблизились и уже почти совпадают, это большой успех, так как с разных сторон было много противоречивых заявлений».

Отмечается, что наиболее всего важно то, согласится ли Кремль на такие условия завершения войны, которые поддерживают Украина, Европа и США.

Говорится: «Россия пока не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам. Она по-прежнему настаивает на своих максималистских целях: как в части ограничений Украины и ее будущего в сфере безопасности, так и, прежде всего, в вопросе территории».

Подчеркивается, что сегодня важны продолжение политического, финансового и экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины.

Резюмируется: «История учит нас, что переговоры могут быть успешными лишь тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если этого нет, то та сторона, которая находится в более выгодной позиции, будет всегда склонна скорее продолжать конфликт, чем его прекращать».

Ранее в США сделали важное заявление по поводу мирных переговоров.