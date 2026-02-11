Украинцам сообщили важную информацию по поводу электричества

Министерство энергетики Украины сообщило важную новость. Она касается электричества.

Информируется, что на начало февраля с начала войны в нашей стране было введено в эксплуатацию 1,4 ГВт газовой распределенной генерации, из которых 1,1 ГВт подключено к электрическим сетям, 0,3 ГВт установлено для обеспечения собственных нужд.

Подчеркивается также, что в прошлом январе было введено 192 МВт новых мощностей.

Украинцам рассказали, что почти 60% имеющихся мощностей построили частные инвесторы, остальные – государственные и коммунальные предприятия за собственные средства и с использованием международной донорской помощи.

Указывается при этом, что в рамках Фонда поддержки энергетики в общинах, в частности прифронтовых, реализованы проекты суммарной мощностью 196 МВт.

Говорится, что на данный момент на разных стадиях реализации находится около 3 ГВт новых проектов.

Поясняется, что главная цель на 2026-й год – полностью покрыть потребление объектов критической инфраструктуры в каждом регионе распределенной генерацией.

Резюмируется, что ведомство в подготовленных изменениях к Стратегии развития распределенной генерации на период до 2035-го года определило целевые потребности в 2,2-2,7 ГВт дополнительных гарантированных генерирующих мощностей с разделением их по каждому региону.

