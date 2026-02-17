Завтра электричество будут отключать во всех областях Украины

В Украине сохраняются проблемы с электричеством. Во вторник, 17 февраля, его будут отключать во всех областях нашей страны.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Там сообщили: «Завтра во всех регионах в течение всего дня будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)».

Украинцам напоминают, причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Людей также предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

Подчеркивается: «Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно».

Ранее Шмыгаль анонсировал сложные графики отключений.