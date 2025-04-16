Россияне на ВОТ заставляют местных жителей писать «диктант победы», — ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) продолжают привлекать местных жителей к написанию так называемого «диктанта победы». Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) в Telegram.

После аналогичного принуждения на Херсонщине, оккупационная администрация расширяет «диктант победы» и на ВОТ Донетчины. 25 апреля его проведут на 190 локациях, привлекши более 9 тысяч «активистов».

«Отказ равен давлению, угрозам увольнением или невыплатой зарплаты», — говорится в сообщении.

В ЦНС называют эту инициативу еще одним этапом кремлевского фарса: переписать историю, стереть вклад украинцев в победу над нацизмом и навязать «единую страну», где герои — только «русские».

«Любое принуждение к участию в роспропаганде — часть гибридной войны против Украины», — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, россияне учат детей в оккупации писать доносы.