Синоптики говорят, что в ближайшие дни в Украину придут дожди и похолодание

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Украине испортится погода. Появился свежий прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в ночь на пятницу, 25 апреля, кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Волынской и Ровенской областях, а днем и по всей нашей стране. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 8-13, днем в западных и северных областях 18-23 тепла, на остальной территории Украины плюс 21-26.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а вот днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла.

Также информируется, что в субботу, 26 апреля, ночью в западных, северных, в Винницкой и Черкасской областях, а днем по всей стране местами пройдут кратковременные дожди. В южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях местами ожидаются грозы. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в центральных, восточных, большинстве южных областей и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 6-11, днем 11-16 тепла, на юге и востоке плюс 19-24.

В украинской столице послезавтра прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 13-15 тепла.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни погода в Украине будет меняться.