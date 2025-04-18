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Новости > Опубликован текст меморандума Украины и США

Опубликован текст меморандума Украины и США

Агата Кловская
18.04.25 14:29
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Опубликован текст меморандума Украины и США

Министерство экономики Украины опубликовало текст меморандума со США относительно завершения официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционного фонда для восстановления. Об этом стало известно в пятницу, 18 апреля.

В документе говорится, что соглашение предусматривает создание фонда инвестиций в восстановление Украины.

Кроме того, соглашение откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

«Оно подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину», — говорится в сообщении.

Согласно тексту меморандума США и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Кроме того, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

«То есть работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины», — добавили в Минэкономики.

Согласно тексту документа, от переговорных групп по соглашению между Украиной и США ожидается отчет о прогрессе переговоров до 26 апреля текущего года.

Полный текст меморандума:

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки предоставили значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Принимая во внимание, что американский народ желает вместе с украинским народом инвестировать в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают крепкого мира в Украине и крепкого партнерства между их народами и правительствами;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире;

Поскольку Соединенные Штаты Америки и Украина намерены учредить инвестиционный фонд реконструкции в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели достаточно конструктивные технические переговоры в Вашингтоне, округ Колумбия,
11-12 апреля 2025 года, чтобы завершить переговоры по Соглашению о создании инвестиционного фонда реконструкции;

Принимая во внимание, что Соединенные Штаты Америки уважают намерение Украины избегать конфликтов при разработке соглашения с обязательствами Украины по присоединению к Европейскому Союзу или соглашениям с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами; и

Принимая во внимание, что, без предубеждений относительно любых политических или правовых процедур, необходимых для завершения договоренностей, украинский премьер-министр Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Ожидается, что переговорные группы отчитались о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и как можно более скорого подписания; и

Итак, в результате этого, как подтверждено подписями, изложенными ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях, чтобы оперативно работать над завершением подготовки необходимых документов с целью окончательного заключения соглашения об экономическом партнерстве между американским и украинским народами и создания инвестиционного фонда восстановления.

Меморандум подписали первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Напомним, Украина и США подписали меморандум о недрах.

Тэги: США, Украина, Меморандум

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