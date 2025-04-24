Встреча Уиткоффа и Путина состоится уже завтра, — Axios

Запланированная встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа — и российского диктатора Владимира Путина в Москве состоится в конце этой недели. Об этом сообщает Axios.

По словам американского чиновника, Уиткофф должен встретиться с главой Кремля в пятницу, 25 апреля, для переговоров о завершении войны в Украине.

Как пишет Sky News, похоже, что Уиткофф уже направляется в Москву на очередной раунд переговоров с Путиным. Издание ссылается на данные бортовых радаров, которые показывают, что самолет с переговорщиком Трампа, предположительно, вылетел из Парижа и направляется в Россию.

Напомним, Трамп рассказал, когда встретится с Путиным.