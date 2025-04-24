Трамп сделал ряд неоднозначных заявлений по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений. Прокомментировал войну в Украине.

Политик оценил прошедшие в Лондоне переговоры: «Думаю, они прошли хорошо».

Он добавил: «Я считаю, что Россия готова. Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Владимиром Зеленским. Я думал, что с ним будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально».

В то же время, американский лидер ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским: «Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась. У меня нет любимчиков».

Ранее США выдвинули ультиматум Украине и России.