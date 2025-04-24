Эндокринолог объяснила, почему опасно пить холодную воду

Российский эндокринолог Наталья Новикова объяснила, почему опасно пить холодную воду. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Медик сказала: «Да, опасно. Для носоглотки, особенно для людей в возрасте. Для человека, у которого нет миндалин, это вообще провокация хронического фарингита».

Отмечается, что приучить себя пить ледяную воду можно, но она не принесет никакой пользы организму.

Резюмируется: «Холодной водой лучше умываться, это тонизирует кожу».

Ранее эндокринолог объяснила, кому не следует пить воду с лимоном.