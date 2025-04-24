У Трампа критикуют Зеленского и снова говорят про Крым

США считают, что президент Украины Владимир Зеленский якобы движется не в том направлении в контексте мирного процесса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Ливитт вспомнила заявление президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что «именно бывший американский лидер Барак Обама позволил России оккупировать Крым».

«И поэтому президент не просит Украину признать Крым. Никто не просил их об этом. Он просит людей сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго», — добавила она.

По ее словам, для заключения сделки обе стороны должны остаться «немного недовольными».

«И, к сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры в прессе. А это неприемлемо для президента. Это должны быть переговоры за закрытыми дверями. Команда президента по национальной безопасности, его советники потратили много времени, энергии и усилий, чтобы попытаться положить конец этой войне», — считает пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп «разочарован, его терпение на исходе». Он хочет видеть мир между Украиной и Россией.

«Но для этого нужны обе стороны войны. И, к сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неверном направлении», — заявила Ливитт.

Напомним, Трамп сделал ряд неоднозначных заявлений по войне в Украине.