В Белом доме озвучили условие, при котором Трамп готов уменьшить пошлины для Китая

Соединенные Штаты Америки не будут вводить одностороннее снижение тарифов, введенных против Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент (Трамп) дал понять, что Китаю необходимо заключить соглашение с США, и мы оптимистично настроены на то, что это произойдет. И когда это произойдет, от президента будет зависеть, какой будет тарифная ставка в отношении Китая», — сказала Левитт.

Она заявила, что Штаты должны увидеть снижение тарифов и немонетарных тарифных барьеров со стороны Китая.

«Нам также необходимо продолжать следить за тем, чтобы эти компании за рубежом возвращали свои производства в Соединенные Штаты Америки, чтобы мы могли укрепить эти важнейшие цепочки поставок», — заявила она.

Напомним, Трамп «дал заднюю» в тарифной войне с Китаем.