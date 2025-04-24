У Путина озвучили условия для его встречи с Трампом

Сейчас ведется подготовительная работа для того, чтобы состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Le Point.

Во время интервью у Пескова спросили о том,какими должны быть условия встречи Путина и Трампа.

«Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа», — ответил спикер Кремля.

Песков заявил, что отношения между Россией и США являются отдельным вопросом, однако «урегулирование конфликта с Украиной без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно».

При этом Песков отметил, что Трамп никогда не называл крайней даты для подписания мирного соглашения.

«Трамп никогда не называл ни малейшей даты. И мы не думаем, что крайний срок был бы уместен. Потому что Путин поддерживает прекращение огня», — сказал Песков.

Напомним, Трамп рассказал, когда встретится с Путиным.