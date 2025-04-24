Трамп заявил о «достижении соглашения» с Россией

Россия вроде бы уже готова к «мирному соглашению», а с Украиной договориться сложнее. Об этом накануне сказал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

«Я думаю, что Россия готова, и многие говорили, что Россия хочет пойти на все. И я думаю, что мы достигли соглашения с Россией. Мы должны договориться с Зеленским», — заявил он.

Трамп добавил, что он думал, что ему будет легче договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Пока что это сложнее... Но я думаю, что мы имеем дело с обеими сторонами. Я надеюсь, что они это сделают, потому что я хочу спасти ситуацию, и, как вы знаете, мы потратили много денег, но речь идет о судьбе многих людей», — добавил Трамп.

Он заверил, что не имеет фаворитов между Украиной и Россией, а просто хочет, чтобы война закончилась.

Напомним, Трамп рассказал, когда встретится с Путиным.