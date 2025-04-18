Трамп назвал дату подписания соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп ожидает, что подписание соглашения о минералах с Украиной состоится уже на следующей неделе — 24 апреля. Об этом он заявил во время встречи с премьером Италии Джорджией Мелони.

«У нас есть соглашение о минералах, которое, я считаю, будет подписано в четверг, Скотт (Трамп обратился к министру финансов США Скотту Бессент). В следующий четверг», — уточнил американский лидер.

Трамп считает, что Украина собирается выполнить условия соглашения и, мол, «уже есть договоренности».

Трамп зробив заяву стосовно угоди про надра pic.twitter.com/Jm8OrSirDx — Максим (@lipcansmaks1) April 17, 2025

Напомним, Украина и США подписали меморандум о недрах.