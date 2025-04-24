США хотят заключить мир между Россией и Украиной в первые 100 дней Трампа, — CNN

Соединенные Штаты активно продвигают мирное соглашение между Украиной и Россией, чтобы уложиться в сроки — первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента. Об этом сообщает CNN.

Один из европейских чиновников рассказал CNN, почему в США пытаются ускорить заключение мира между Украиной и Россией. По его мнению, это связано с тем, что первые сто дней Трампа на посту президента подходят к концу. И его администрация пытается достичь мира до окончания этого срока.

Об этом чиновник рассказал на фоне того, что государственный секретарь США Марко Рубио пропустил важную встречу в Лондоне, посвященную прекращению войны.

«Есть много движущихся частей, но одно понятно: чувствуется, что США активно продвигают это соглашение именно в пределах 100 дней», — отметил он.

Издание добавляет, что мирный план по завершению войны, которую сейчас продвигают американцы, предусматривает признание контроля России над Крымом. А это шаг, на который президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не согласится.

«Трудно представить любое соглашение, в котором Крым не оставался бы в статусе, в котором находится сейчас. Но для Зеленского это, безусловно, сложно», — добавил европейский чиновник.

Поэтому мирное предложение США находится под угрозой.

Добавим, что 100-й день президентства Трампа приходится на вторник, 29 апреля.

Напомним, США выдвинули ультиматум Украине и России.