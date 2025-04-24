Испанский диетолог озвучил хитрый секрет похудения

Популярный испанский диетолог Андрес Сапат рассказал секрет похудения. По его словам, есть хитрый нюанс.

Говорится, что для этого следует забыть о жестких диетах и сосредоточиться на жевании пищи.

Он сказал: «Не нужно ограничивать себя в еде или искать волшебные диеты. Следует обратить внимание на сам процесс приема пищи».

Специалист советует жевать каждый кусочек не менее тридцати раз.

Сообщается, что это не только улучшает работу кишечника, но и помогает съедать меньше, так как медленный прием пищи дает организму время распознать насыщение и предотвратить переедание.

Добавляется: «Если постоянно есть быстро, это может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением».

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