Всемирный банк рассказал о замедлении украинской экономики

Появился прогноз Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии. В нем сказано о замедлении экономики Украины.

По словам финансистов, на фоне продолжающихся боевых действий экономический рост в нашей стране замедлился в прошлом году до 2,9% с 5,5% в 2023-м году.

Эксперты также говорят: «Сокращение внешнего спроса, нехватка рабочей силы и дальнейшие перебои с поставками электроэнергии из-за войны были среди основных факторов снижения роста».

Теперь ожидается, что в Украине рост еще больше замедлится до 2% в 2025-м году, прежде чем увеличится до 5,2% в 2026-м году.

Добавляется, что произойдет это при условии, что военные действия закончатся и начнется восстановление.

Отмечается, что рост в развивающихся экономиках Европы и Центральной Азии существенно замедлится до 2,5% в среднем в 2025-2026-х годах в условиях глубокой глобальной неопределенности.

Резюмируется, что в 2023-м году рост был на 3,7%, а в 2024-м году – на 3,6%.

Ранее МВФ сделал ряд тревожных заявлений.