Диетолог рассказал, как и что можно есть на ночь

Российский диетолог Павел Исанбаев поведал, как и что можно есть на ночь. Он рассказал о нюансах.

Специалист сказал: «Плотный ужин создает суточный избыток калорий и нутриентов, поэтому возрастает риск избыточного веса».

Эксперт советует: «Начните подбирать идеальный ужин с объема примерно в одну-две ваших горсти. Ешьте по возможности неторопливо. Меняйте порцию в большую или меньшую сторону в зависимости от того, как чувствуете себя при засыпании и наутро».

Указывается на то, что лучшее время для вечернего перекуса составляет от двух до четырех часов до сна.

Информируется: «Ключевую роль играет состав ужина. Не перегружайте его жирами. Добавьте белка для длительной сытости и восстановления».

Рекомендуется: «Используйте ягоды, фрукты и те же орехи как источник триптофана, мелатонина, серотонина и магния. Эти вещества облегчают засыпание и делают сон глубже. Ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний».

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