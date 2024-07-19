Диетолог объяснил, какие бананы могут быть опасными

Российский диетолог Павел Исанбаев объяснил, как выбирать бананы. Он дал советы.

Специалист по питанию говорит: «Переспелые бананы слаще и приятнее на вкус, чем недоспелые. Они мягче, поэтому их легче усваивать людям с чувствительным пищеварением».

Добавляется: «В переспелых бананах содержится больше антиоксидантов, что позитивно влияет на защиту организма от старения и стресса».

При этом уточняется, что недоспелые бананы содержат много резистентного крахмала, который оказывает оздоравливающий эффект на кишечник и его микрофлору, снижает уровень холестерина, улучшает чувствительность к инсулину и даже помогает снижать риск рака кишечника.

Говорится: «Больше крахмала означает меньше сахара. Зеленые бананы идеальны для людей с высоким уровнем глюкозы крови и диабетом. Они обладают пробиотическими свойствами, это помогает улучшать состояние микробиома кишечника».

Резюмируется, что разные виды бананов можно чередовать, но при наличии повышенного сахара в крови лучше выбирать недоспелые плоды.

Ранее была названа суточная норма шоколада для человека.