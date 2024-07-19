Американцы поведали об удивительном свойстве грибов

Эксперты из Пенсильванского государственного университета в США выявили новую пользу грибов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление их в пищу способно косвенно снизить риск развития рака.

Ученые провели анализ девятнадцати ранее опубликованных научных работ на тему пользы употребления грибов.

Выяснилось, что у людей, ежедневно потребляющих 18 граммов любых грибов, риск развития онкологических заболеваний был снижен на 45%.

Указывается также, что лишь в одиннадцати исследованиях, включенных в научный обзор, ученые учитывали данные об особенностях образа жизни испытуемых (уровень физической активности, массу тела, рацион).

Предполагается, что таким выраженным противораковым эффектом обладали не сами грибы, а здоровый образ жизни в целом.

Употребление же грибов выступало одним из элементов системы правильного питания.

Самыми полезными называют грибы шиитаке, индюшачий хвост (Траметес разноцветный), рейши (Трутовик лакированный), шампиньоны и майтаке.

Информируется, что витамины и антиоксиданты, содержащиеся в данных грибах, способны блокировать действие свободных радикалов, то есть молекул, которые повреждают ДНК и клетки.

Резюмируется, что подобным свойством обладают витамины группы В, D, селен и ниацин, а также два соединения, называемых эрготионеин и лентинан.

Ранее был составлен список лечебных грибов.